VISIONS empfiehlt: The Joy Formidable kündigen Shows in Deutschland an

The Joy Formidable schaffen es endlich wieder aufs europäische Festland: Das Alternative-Rock-Trio hat vier Konzerte in Deutschland angekündigt.

Dieses Jahr führte ein Slot im Vorprogramm der Foo Fighters die Waliser von The Joy Formidable in die USA, ansonsten hatte es zuvor nur ein Konzert im Kölner Club Blue Shell gegeben. Kommenden Februar ist Europa so richtig an der Reihe: Dann stellt die Band ihr viertes Album "Aaarth" bei vier Konzerten in Frankfurt, Hamburg, Berlin und Münster vor. Tickets sind ab morgen bei Eventim erhältlich.

Zuletzt hatten Ritzy Bryan, Rhydian Dafydd und Matt Thomas Videos zu den Songs "The Better Me" und "The Wrong Side" vorgestellt.

VISIONS empfiehlt:

The Joy Formidable

24.02. Frankfurt/Main - Nachtleben

25.02. Hamburg - Kukuun

26.02. Berlin - Musik & Frieden

27.02. Münster - Gleis 22