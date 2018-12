Kettcar und Muff Potter für Kunst!Rasen Bonn bestätigt

An ihre teils ausverkauften Touren im Frühjahr 2019 hängen Kettcar und Muff Potter neben einzelne Festivalauftritte noch ein gemeinsames Konzert auf dem Bonner Kunst!Rasen Festival.

Dort geben sich sonst so radiofreundliche Namen wie Sting, Nena und Max Giesinger bei Einzelkonzerten am Rheinufer die Ehre, oder es lockt ein Klassik-Picknick Oboenfreunde in die zwischenzeitliche Bundeshauptstadt. Nach der Kettcar-Tour im Frühjahr, für die es bei Eventim Tickets gibt, und der restlos ausverkauften Comeback-Konzertreise von Muff Potter bildet Bonn im August den Schauplatz für eine Zusammenkunft der beiden Bands.

Kettcar hatten 2017 ihr fünftes Album "Ich vs. Wir" veröffentlicht und daraufhin ihre längste Tour bisher gespielt, während Muff Potter im Rahmen ihres Rücktritts vom Rücktritt im Oktober die Compilation "Colorado" zusammengestellt. Zudem spielen die wiedervereinigten Münsteraner noch mehrere Festivaltermine. Tickets für die Show beim Bonner Kunst!Rasen sind ebenfalls bei Eventim erhältlich.

Live: Kettcar

28.02. Luxemburg - Den Atelier

01.03. Kaiserslautern - Kammgarn

02.03. Hamburg - Mehr! Theater am Großmarkt

13.03. Oberhausen - Turbinenhalle

14.03. Frankfurt/Main - Batschkapp

16.03. Cottbus - Gladhouse

17.03. Berlin - Columbiahalle

11.08. Bonn - Kunstrasen Open Air

VISIONS empfiehlt:

Muff Potter + Felix Gebhard

24.01. Köln - Live Music Hall | ausverkauft

25.01. Hamburg - Markthalle | ausverkauft

26.01. Berlin - Astra Kulturhaus | ausverkauft

31.01. Leipzig - Conne Island | ausverkauft

01.02. München - Backstage | ausverkauft

02.02. Wiesbaden - Schlachthof | ausverkauft

03.02. Münster - Skaters Palace | ausverkauft

Live: Muff Potter

21.-23.06. Scheeßel - Hurricane Festival

21.-23.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival

07.-11.08. Eschwege - Open Flair

08.-10.08. Püttlingen-Köllerbach - Rocco Del Schlacko

09.08. Georgsmarienhütte - Hütte Rockt Festival

11.08. Bonn - Kunstrasen Open Air