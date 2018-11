VISIONS empfiehlt: Turbostaat kommen auf "Nachtbrot"-Tour

Turbostaat kommen zur Veröffentlichung ihres ersten Livealbums "Nachtbrot" auf Deutschlandtour. Und so ganz nebenbei gibt es noch 20 Jahre Turbostaat zu feiern.

Die aus Husum stammende und heute in Flensburg ansässige Punkrock-Institution hatte im Januar 1999 das erste Mal gemeinsam geprobt. Heute muss sich jede zweite neue deutsche Punkrock-Band Vergleiche mit Turbostaat gefallen lassen - und darf sich jedes Mal geschmeichelt fühlen. Ihr 20-Jähriges feiern Turbostaat mit der Veröffentlichung ihres ersten Livealbums "Nachtbrot", das im Mai im Leipziger Conne Island aufgenommen worden war. Es erscheint am 11. Januar und kann bei der Band vorbestellt werden. Je nach Ausgabe ist ein dickes Fotobuch dabei.

Nach dem Release des Livealbums kommt die Band auf Tour, die sich über den Februar und den März erstreckt. Am Tag der "Nachtbrot"-Veröffentlichung und am Tag darauf finden zwei weitere Veranstaltungen statt. Was genau dann wo passiert, will die Band erst zu einem späteren Zeitpunkt verraten. Schicke Hardtickets für die Tour bekommt ihr auf der Homepage der Band.

Noch in diesem Jahr spielen Turbostaat eine bereits ausverkaufte Show in Wolfsburg und am Tag darauf im Düsseldorfer Weltkunstzimmer (Tickets bei Eventim). Außerdem supporten sie die Donots auf ihrem Grand Münster Slam. Im September 2019 sind sie als Mitveranstalter auch beim Angst macht keinen Lärm Open Air dabei, das dann in Wiesbaden stattfindet.

Das aktuelle Album "Abalonia" ist von Anfang 2016, ein Nachfolger ist aber schon seit längerem in Arbeit.

Facebook-Post: Turbostaat kündigen Tour an

14.02. Hamburg - Markthalle

16.02. Jena - Kassablanca

19.02. Köln - Gloria

21.02. Stuttgart - Universum

23.02. Göttingen - Musa

13.03. Münster - Sputnikhalle

16.03. Hannover - Faust

19.03. Berlin - SO36

21.03. Dresden - Beatpol

22.03. Erlangen - E-Werk

13.12. Wolfsburg - Jugendhaus Ost | ausverkauft

14.12. Düsseldorf - Weltkunstzimmer

15.12. Münster - Halle Münsterland

07.09. Wiesbaden - Angst macht keinen Lärm Open Air