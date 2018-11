VISIONS empfiehlt: Smoke Blow kündigen "Final Hands"-Shows 2019 an

Die diesjährige Show ist noch gar nicht gelaufen, da kündigen Smoke Blow bereits "Final Hands"-Konzerte für 2019 an. In etwas weniger als einem Jahr kann man sich wieder auf einen schweißtreibenden Start in den November freuen.

Die "Final Hands" haben bei Smoke Blow um Erik Cohen alias Jack Letten Tradition. Auch wenn die Band aus dem hohen Norden keine Alben mehr aufnehmen möchte, ist sie live immer noch zu diesem Anlass präsent.

Die "Final Hands"-Shows finden 2019 Anfang November im Wiesbadener Schlachthof und im Münchener Club Backstage statt. Der Vorverkauf beginnt am morgigen Freitag um 10 Uhr bei Eventim.

Letten ist zudem in diesem wie im nächsten Jahr als Erik Cohen mit seinem Album "III" in den Clubs der Republik auf Tour. Auch dafür gibt es Tickets für Eventim.

Smoke Blow - Final Hands 2018

22.12. Düsseldorf - Zakk

Smoke Blow - Final Hands 2019

01.11. Wiesbaden - Schlachthof

02.11. München - Backstage

Erik Cohen

01.12. Flensburg - Volksbad

14.03. Hamburg - Hafenklang

15.03. Münster - Cafe Sputnik

16.03. Saarbrücken - Kleiner Klub

06.04. Kiel - Orange Club