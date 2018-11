VISIONS 309 zeichnet die Karriere von Die Ärzte nach - in 111 Songs

Foto: Nela König

Die Ärzte haben mittlerweile mehrere Generationen deutscher Punk-Fans geprägt. In VISIONS 309 beleuchten wir noch einmal die Karriere der Band, indem wir Geschichten zu 111 ihrer besten Songs erzählen - aufgeschrieben von einem Autor, der sich besser kaum auskennen könnte.

Am 14. Dezember veröffentlichen Die Ärzte ihr bisheriges Gesamtwerk in dem üppigen Boxset "Seitenhirsch" auf satten 33 CDs. Zudem können Fans die Musik des Berliner Trios nun endlich auch auf den gängigen Streaming-Portalen hören.

Zu diesem Anlass tun wir es der Band gleich und schauen in VISIONS 309 auf die Karriere von Farin Urlaub, Bela B und Rod Gonzalez zurück. Statt aber einfach nochmal zu erzählen, was viele Fans längst in- und auswendig wissen, haben wir einen anderen Ansatz gewählt: Band-Biograf Stefan Üblacker hat zu 111 der wichtigsten Songs der Ärzte kurze Anekdoten oder Hintergrundinformationen aufgeschrieben. Zusammen ergeben die ein Panorama, das einem vielleicht sogar mehr über die Beste Band der Welt erzählt als manch andere Geschichte.

Welche Songs es geschafft haben und was ihr vielleicht noch nicht über Klassiker wie "Westerland", "Junge" oder "2000 Mädchen" wisst - findet es heraus in VISIONS 309, ab sofort am Kiosk.

Im kommenden Jahr spielen Die Ärzte einige exklusive Festivalshows in Deutschland, Österreich und der Schweiz, zuvor touren sie zudem durch das europäische Ausland.

Zuletzt hatte Bela B seinen Debüt-Roman "Scharnow" angekündigt, mit dem er auch auf bereits erweiterte Lesereise gehen wird.

Live: Die Ärzte (europäisches Ausland 2019)

16.05. Warschau - Klub Proxima

17.05. Prag - Lucerna Music Bar

20.05. Zagreb - Mocvara Club

21.05. Ljubljana - Kino Siska

23.05. Mailand - Alcatraz

24.05. Straßburg - La Laiterie

25.05. Luxemburg - Den Atelier

28.05. Amsterdam - Paradiso

30.05. London - Electric Ballroom

31.05. Brüssel - Ancienne Belgique

Live: Die Ärzte (Festivals 2019)

07.-09.06. Nürburgring - Rock am Ring

07.-09.06. Nürnberg - Rock im Park

14.-16.06. Nickelsdorf - Nova Rock Festival

27.-30.06.2019 St. Gallen - Open Air St. Gallen