Viagra Boys spielen "Shrimp Sessions"

Foto: Screenshot Yioutube

Disco-Saxofon-Post-Punk in der Meeresfrüchte-Verarbeitungshalle: Die Viagra Boys weisen mit einem Session-Video in ungewöhnlicher Location auf ihre kommende Tour hin.

Schön hässlich: Für eine willkommene Überraschung hatten die Viagra Boys mit ihrem Debüt "Street Worms" in VISIONS 307 gesorgt, als sie auf Anhieb die obersten Plätze im Sturm nahmen. Unter den Videos rund ums Album gefiel besonders die Fitnesswahn-Absage "Sports" - Frontmann Sebastian Murphy und sein Bierbäuchlein schnaufend in der Tennishalle.

Nun haben die Schweden eine 40-minütige Session gespielt, mit der sie nochmals auf ihre kommende Europatour hinweisen. Wunderbarerweise bedient das Video von VHS-Ästhetik bis Kameras aus der Perspektive von Gabelstaplern so ziemlich alle schrägen Erwartungen, die sich vor dem Klick auf den Play-Button aufstauten.

Insgesamt sechs Konzerte in Deutschland und eins in Österreich befinden sich unter den angekündigten Daten. Tickets für die von VISIONS empfohlenen Shows sind bei Eventim erhältlich.

Video: Viagra Boys - "Shrimp Sessions"

Tracklist: Viagra Boys - "Shrimp Sessions"

1. "Down In The Basement"

2. "Slow Learner"

3. "Sports"

4. "Just Like You"

5. "Shrimp Shack"

6. "Frogstrap"

7. "Worms"

8. "Amphetanarchy"

VISIONS empfiehlt:

Viagra Boys

13.12. Wien - Arena

15.12. Wiesbaden - Schlachthof

16.12. Berlin - Cassiopeia

02.02. Hamburg - Headcrash

03.02. Köln - MTC

04.02. Weinheim - Cafe Central

12.02. München - Feierwerk