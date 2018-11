Newsflash (Rock am Ring & Rock im Park, Feine Sahne Fischfilet, Bergfestival u.a.)

Neuigkeiten von Rock am Ring & Rock im Park, Feine Sahne Fischfilet, dem Bergfestival, dem Groezrock, Guns N' Roses, dem Noisehausen Festival, Betamensch, Mike Shinoda, Iceage, Boygenius, Julia Holter und einem halbnackten Chris Martin.

+++ Rock am Ring und Rock im Park haben Bring Me The Horizon als weiteren Hauptact angekündigt. Die Metal-Formation wird im Sommer ihre einzigen beiden Festivalauftritte auf dem Zwillingsevent spielen. Im Zuge der dritten Bandwelle kündigten die Veranstalter außerdem die Retrorocker Kadavar, die Punkrocker Adam Angst sowie Rapper Left Boy und die Sängerin Sharon Kovacs an. Nach diesen Neuzugängen verbleibt noch eine weitere Bandwelle, die nach dem Motto "Make Monday Great Again" nächsten Montag, den 3. Dezember bekanntgegeben wird. Rock am Ring & Rock im Park hatten bereits Die Ärzte, Tool und Slipknot als Headliner bestätigt. Außerdem werden dort Tenacious D, Black Rebel Motorcycle Club und Behemoth im Sommer zu sehen sein. Die Smashing Pumpkins werden hier ebenfalls eine exklusive Festival-Show in Deutschland spielen. Rock am Ring und Rock im Park finden vom 7. bis 9. Juni am Nürburgring und in Nürnberg statt. Tickets für das Festival gibt es bei Eventim. Alle weiteren Informationen findet ihr auf den offiziellen Seiten von Rock am Ring und Rock im Park.

+++ Feine Sahne Fischfilet haben zwei Open-Air-Shows für 2019 angekündigt. Die Punkrocker werden im kommenden Jahr nach ihrer "Alles auf Rausch"-Tour zwei Konzerte am Elbufer in Dresden und in der Berliner Zitadelle Spandau unter freiem Himmel spielen. Der Vorverkauf für die Auftritte startet am 28. November. Die Band teilte ein Video, in dem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier höchstpersönlich (und offensichtlich bild- und sprachmanipuliert) die Termine ankündigt - eine Anspielung auf dessen Werbung für das #wirsindmehr-Konzert, was ihm aus konservativen Kreisen viel Kritik einbrachte, weil Feine Sahne Fischfilet angeblich Linksextreme seien. Außerdem steht mit dem 1. Dezember um 23:30 Uhr nun der Sendetermin für das Konzert der Band im Brauhaus Dessau fest, das vom ZDF aufgezeichnet worden war und auf 3sat gezeigt werden wird. Es hätte eigentlich im Bauhaus stattfinden sollen, wurde jedoch nach lauten Stimmen aus AfD und CDU Sachsen-Anhalt zunächst abgesagt. Feine Sahne Fischfilet hatten darauf beharrt, in Dessau zu spielen und wichen auf das dortige Brauhaus aus. Bis Ende Dezember befindet sich die Band noch auf Tour. Tickets für die Shows gibt es bei Eventim.

Facebook-Post: "Frank-Walter Steinmeier" empfiehlt Open-Air-Shows

+++ Das Bergfestival hat seinen finalen Timetable veröffentlicht. Am Festival-Freitag werden unter anderem Beatsteaks, Sondaschule und Taskete! auftreten. Große Namen am Samstag sind Hot Water Music-Frontmann Chuck Ragan und Feine Sahne Fischfilet. Im Vorverkauf gibt es derzeit die letzten Tickets. Eine Abendkasse werde es laut den Veranstaltern nicht geben. Das von VISIONS präsentierte Festival steigt vom 7. bis 8. Dezember in Saalbach-Hinterglemm. Wer sich das diesjährige Line-up nicht entgehen lassen möchte, bekommt Tickets auf der Festival-Homepage.

Facebook-Post: Bergfestival veröffentlicht Timetable

+++ Das Groezrock hat Jawbreaker für 2019 bestätigt. Die US-amerikanischen Pop-Punk-Vorreiter spielen damit zum ersten Mal seit 25 Jahren wieder ein Konzert in Europa. Jawbreaker hatten sich 2017 mehr als 20 Jahre nach ihrer Auflösung für eine Show wiedervereinigt und sind seitdem wieder aktiv, auch neue Songs sind in Arbeit. Die Band ist neben Dropkick Murphys der zweite Headliner-Act beim Groezrock. Bei den ersten Bestätigungen hatte das belgische Festival mit Millencolin und Ex-Turbonegro-Sänger Hank von Hell weitere hochkarätige Namen parat. Das Groezrock findet 2019 wie gewohnt in Meerhout statt. Tickets gibt es im Festival-Shop. Für 2018 hatten die Veranstalter das Groezrock absagen müssen. Im Oktober allerdings hatten sie sich bereits mit einem Indoor-Event zurückgemeldet.

Facebook-Post: Groezrock kündigt Jawbreaker an

+++ Guns N' Roses-Frontmann Axl Rose hat eine Show in Abu Dhabi trotz Krankheit gespielt. Die Band war am vergangenen Wochenende in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgetreten, obwohl Rose laut eigener Aussage einen schweren Magen-Darm-Infekt hatte. Er selbst sagte bei seinem Auftritt dazu: "Man hat mir Infusionen und einen Haufen Spritzen gegeben, da ich heute krank geworden bin und ich habe mich die letzten fünf Stunden übergeben. Aber anstatt abzusagen, werden wir die beste Show spielen, die wir können - aber ich werde mich nicht viel bewegen." Aufgrund seines Zustandes spielten Guns N' Roses allerdings ein etwas verkürztes Konzert. Roses Bandkollegen zeigten sich beeindruckt, so schrieb Bassist Duff McKagan via Twitter: "Axl Rose hat ein verdammtes Wunder vollbracht... der Mann war mehr als nur krank und hat etwas geschafft, das ich in meinen ganzen 40 Jahren des Musikmachens noch nicht erlebt habe." Guns N' Roses hatten im Juni die Reissue "Appetite For Destruction: Locked N' Loaded" in Form eines umfangreichen Boxsets veröffentlicht.

Video: Axl Rose erklärt verkürzte Show

Tweet: Duff McKagan zollt Rose Respekt

Thank you Abu Dhabi! @axlrose pulled a damn miracle...the man was beyond ill, and pulled off something I've never seen in my 40 yrs of playing. You all pulled him thru. Til next time! — Duff McKagan (@DuffMcKagan) 25. November 2018

+++ Auch das Noisehausen Festival hat mit Kettcar seinen Headliner bestätigt. Als Co-Headliner werden The Baboon Show auftreten. Weitere Acts für die vierte Ausgabe sind Taskete! und die Alternative-Rock-Band Pawn Painters. Das Festival findet am 27. Juli auf dem Lenbachplatz in Schrobenhausen statt. Tickets gibt es bei Eventim.

Facebook-Post: Noisehausen Festival bestätigt Kettcar

+++ Betamensch haben gemeinsam mit 8kids-Frontmann Jonas Jakob den neuen Song "Heldentrauma" samt Video veröffentlicht. Der neue Schwarz-Weiß-Clip zum lockeren Alternative-Rock-Track zeigt die Musiker bei Auftritten und privat hinter den Kulissen ihrer Shows. Betamenschs nach ihnen benannte Debüt-EP war Anfang des Jahres erschienen. Zu dem darauf enthaltenen Song "Ein Blick" hatten sie ebenfalls ein Video präsentiert. Im Dezember spielen sie noch eine Show in Nürnberg. Tickets dafür gibt es bei Eventim.

Video: Betamensch + Jonas Jakob - "Heldentrauma"

+++ Mike Shinoda hat eine neue Solo-Tour für das kommende Jahr angekündigt. Im Rahmen dieser kommt der Linkin Park-Rapper im März auch für sieben Termine nach Deutschland. Präsentieren wird er dann sein aktuelles Album "Post Traumatic", das im Juni erschienen war. Tickets für die anstehenden Shows gibt es ab dem kommenden Freitag um 10 Uhr bei Eventim. Bei einem Festival-Auftritt im August hatte Shinoda den Linkin Park-Hit "In The End" zu Ehren seines verstorbenen Bandkollegens Chester Bennington gespielt. Dieser hatte sich 2017 das Leben genommen.

+++ Iceage haben den neuen Song "Broken Hours" veröffentlicht. Nachdem die dänischen Post-Punks Anfang November bereits die Single "Balm Of Gilead" veröffentlicht hatten, legen sie mit diesem schleppend groovenden Track aus flirrenden Gitarren und prominenter Basslinie weiteres neues Material nach. Der Song walzt in seinen fünf Minuten langsam auf ein furioses Finale zu, das sich aus ausuferndem Schlagzeugspiel und heiserem Flehen von Sänger Elias Bender Rønnenfelt zusammensetzt. Iceage hatten im Februar ihr aktuelles Album "Beyondless" veröffentlicht und sind im Dezember bei einer Show in Berlin auch in Deutschland zu sehen. Tickets für das Konzert gibt es bei Eventim.

Video: Iceage - "Broken Hours"

+++ Boygenius haben "Cowboy Take Me Away" von Dixie Chicks gecovert. Die Neuinterpretation von Boygenius ist eine reduzierte Indiefolk-Version des Country-Pop-Songs, die vor allem vom mehrstimmigen Gesang lebt. Die Supergroup bestehend aus Phoebe Bridgers, Julien Baker und Lucy Dacus hatte vor kurzem eine intime Session bei "Tiny Desk Concerts" gespielt. Ihre Debüt-EP war diesen Monat erschienen. Gegründet hatten die drei Sängerinnen die Band erst im August. Gemeinsames Touren hatte sie zusammengeführt.

Video: Boygenius - "Cowboy Take Me Away" (Dixie-Chicks-Cover)

Video: Dixie Chicks - "Cowboy Take Me Away"

+++ Julia Holter hat ein neues Video zu ihrem Song "Whether" veröffentlicht. Der neue Clip der Singer/Songwriterin zeigt schemenhafte Umrisse von Händen und Fotos auf einem alten Film, die allerdings kaum zu erkennen sind. "Whether" stammt von ihrem aktuellen Album "Aviary", das im Oktober erschienen war. Sie hatte bereits Videos zu den darauf enthaltenen Songs "Words I Heard" und "I Shall Love 2" präsentiert. Holter spielt ab morgen noch eine Reihe von Shows in Deutschland.

Video: Julia Holter - "Whether"

+++ Chris Martin hat eine ganze Menge Swag - oder scheint in einem neuen Clip jedenfalls stark davon überzeugt zu sein. In einem kurzen Homevideo, in dem sich der Coldplay-Sänger für eine Position bei der britischen Boyband Take That bewirbt, zeigt er sich oben ohne, nur mit Lederweste und Fliege bekleidet. Dass sein Outfit dabei eher nach Swinger-Club als nach Teenie-Idol aussieht, stört den aufgekratzen Fanboy scheinbar herzlich wenig. Mit Moves zum Davonlaufen und einer verwirrten Interpretation von Rick Astleys "Never Gonna Give You Up" sollte es jedenfalls nicht so schnell zu einer Aufnahme bei Take That kommen. Bei den Village People könnte er aber vielleicht mal anklopfen.

Tweet: Chris Martin bewirbt sich bei Take That