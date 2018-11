Trail Of Dead kommen auf "Madonna"-Jubiläumstour

Foto: Courtney Chavanell

...And You Will Know Us By The Trail Of Dead kommen im Frühjahr auf Europa-Tour. Auf der werden sie ihr Album "Madonna" in voller Länge spielen, um dessen Jubiläum zu feiern.

"Madonna" ist Trail Of Deads zweites Album und erschien 1999 bei Merge, dem Label von Superchunks Laura Ballance und Mac McCaughan. Im Februar würdigen die Texaner die Platte mit einigen Konzerten in Europa, sechs davon in Deutschland. Laut Pressetext wollen sie es in voller Länge spielen. Tickets sind ab Freitag, den 23. November um 10 Uhr bei Eventim erhältlich.

Soweit die Informationslage von Veranstalterseite, die Band hat sich im Netz noch nicht zu Wort gemeldet. Man stellt sich einige Fragen: Wird es auf der Tour auch neue Musik zu hören geben? Denn als die Artrocker vor etwa einem Jahr eine besondere UK-Tour wegen behördlichen Problemen absagen mussten, bei der sie "Madonna" und seinen Nachfolger "Source Tags & Codes" an zwei aufeinanderfolgenden Tagen spielen wollten, kündigten sie an, stattdessen an einem neuen Album arbeiten zu wollen.

Als sie im Sommer diesen Jahres für mehrere Shows nach Deutschland kamen und dort den 15. Geburtstag von "Source Tags & Codes" nachholten, waren sie bereits für die zehnte Platte im Studio gewesen.

Und: Wird Schlagzeuger Jamie Miller mit der Band touren? Zur Zeit ist er nämlich auch als neuer Drummer von Bad Religion aktiv, und die Punk-Veteranen stehen augenscheinlich ebenfalls kurz vor der Ankündigung eines neuen Albums.

Trail Of Deads noch aktuelle Platte "IX" war 2014 erschienen. Frontmann Conrad Keely tobt sich inzwischen auch solo künstlerisch aus: Auf seiner Patreon-Seite kann man ihn finanziell unterstützen und im Gegenzug bei seinem Schaffen als Illustrator verfolgen. Er veröffentlicht dort auch Videos, die sich intensiver mit Themen rund um die Kunst beschäftigen. Unter anderem führte er kürzlich ein Gespräch mit Rise Against-Leadgitarrist Zach Blair über kreative Schaffensprozesse.

Live: ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead

19.02. Düsseldorf - Zakk

21.02. Schorndorf - Club Manufaktur

22.02. Erlangen - E-Werk

25.02. Dresden - Beatpol

26.02. Mainz - KUZ

27.02. Osnabrück - Bastard Club