Alter Song mit Dave Grohl am Schlagzeug auf Soundtrack für Punk-Dokumentation "Salad Days"

Vor seiner Zeit bei Nirvana war Foo-Fighters-Gründer Dave Grohl Schlagzeuger in Punk- und Handcore-Bands wie Dain Bramage, Freak Baby und Scream - sowie Mission Impossible: Einer von wenigen Songs der kurzlebigen Band ist nun Teil des Soundtracks zur D.C.-Punk-Doku "Salad Days".

Unbekannt ist das kaum zweiminütige Stück namens "Now I'm Alone" derweil nicht, schwierig zu finden aber: 1985 veröffentlichten Mission Impossible es auf der Split-EP "Thanks" zusammen mit den zwei Songs "Helpless" und "Into Your Shell". Diese EP, erschienen auf den legendären D.C.-Labels Dischord und Sammich, wurde ein Jahr darauf als "Getting Shit For Growing Up Different" neu aufgelegt - und "Now I'm Alone" plötzlich als "Am I Alone?" aufgeführt.

Nun kommt der Song zu späten Ehren auf dem nachträglich veröffentlichten Soundtrack zur Dokumentation "Salad Days: A Decade Of Punk In Washington, D.C.". Die stammt von 2014 und zeichnet die Entwicklung des Punkrock zwischen 1980 und 1990 in der US-Hauptstadt nach. Filmemacher Scott Crawford remasterte die 18 Songs für den physischen Release, Erscheinungsdatum ist der 10. Dezember, vorbestellen kann man die LP in zwei limitierten Ausführungen auf der Website des Films. Hört "Now I'm Alone" im Stream weiter unten.

Dave Grohl selbst hatte dieses Jahr die EP "Play" veröffentlicht, für die er einen 23-minütigen Song in Personalunion geschrieben und aufgenommen hatte. Neben einem dazugehörigen Film entsprang aus dem Projekt noch ein Musikcamp in Berlin, über das ihr nächste Woche in VISIONS 309 mehr erfahren könnt.

Zuletzt hatte Grohl außerdem inoffiziell bestätigt, dass AC/DCs Ex-Schlagzeuger Phil Rudd wieder zurück in der Band ist.

Stream: Mission Impossible - "Now I'm Alone"

Cover und Tracklist: "Salad Days - Music From The Documentary Film + Additional Unreleased Tracks"

01. Jawbox – "Motorist"

02. Shudder To Think – "Chocolate"

03. Double-0 – "Death Of A Friend"

04. Holy Rollers – "What You Said"

05. Mission Impossible – "Now I'm Alone"

06. Youth Brigade – "It's About Time That We Had A Change"

07. Kingface – "Tired"

08. Gray Matter – "Swann Street" (Live At The Black Cat, 2013)

09. Swiz – "Godspeed"

10. Government Issue – "Where You Live"

11. Marginal Man – "Under A Shadow"

12. United Mutation – "Sensations Fix"

13. Black Market Baby – "Downward Christian Soldiers"

14. Fire Party – "Drowning Intentions"

15. Soulside – "Name In Mind"

16. Iron Cross – "You're A Rebel"

17. Void – "Who Are You"

18. HR – "Epilogue"