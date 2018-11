Weezer streamen "Zombie Bastards" von neuem "Black Album" und kündigen Shows an

Weezer präsentieren mit "Zombie Bastards" einen weiteren neuen Song vom kommenden schwarzen Album, das nun auch ein Releasedatum hat. Im Sommer spielt die Band einige Konzerte in Europa.

"Zombie Bastards" entspricht ungefähr dem, was Rivers Cuomo bei der Ankündigung des neuen Albums in Aussicht gestellt hatte: Die Single ist sehr elektronisch angehaucht, orientiert sich an moderner Popmusik und kommt trotz der typisch eingängigen Melodie der Marke Weezer ziemlich düster herüber, wenn man auf den Text achtet: "Die! Die! You zombie bastards!"

Begleitet wird der neue Song von einem Clip, in dem sogenanntes Ferrofluid um einen Totenkopf und das Bandlogo fließt. Dabei handelt es sich um eine (in diesem Fall pechschwarze) Flüssigkeit, die eigenartig auf magnetische Kräfte reagiert und dadurch wilde Muster annehmen kann.

Über das "Black Album", das wie das blaue, grüne, rote und weiße Album eigentlich nur nach der Band benannt ist, hatten Weezer schon vor einem Jahr gesprochen und es ursprünglich für den 25. Mai angekündigt. Da kam dann aber nichts, stattdessen folgte wenige Monate später ein Soundtrack-Beitrag namens "California Snow" und der Mega-Erfolg ihres "Africa"-Covers. Bis Weezer im Oktober schließlich die erste offizielle "Black Album"-Single "Can't Knock The Hustle" vorstellten. Jetzt gaben sie bekannt, dass die neue Platte am 1. März erscheint.

Auch erste Shows stehen bereits fest, eine davon in Deutschland. Am 2. Juli spielen die Alternative-Rocker auf der Stadtpark-Open-Air-Bühne in Hamburg. Beim Ticketvorverkauf wird es leider wieder kompliziert: Am nächsten Mittwoch starten um 10 Uhr exklusive Pre-Sales für Mitglieder des Fanclubs und Kunden der Telekom bei MagentaMusik. Der allgemeine Vorverkauf beginnt zwei Tage später am Freitag, den 30. November um 10 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Gleichzeitig startet auch der reguläre Vorverkauf für eine weitere Show in Zürich, die am 8. Juli stattfindet.

Video: Weezer - "Zombie Bastards"

Cover: Weezer - "Weezer (Black Album)"

Live: Weezer

02.07. Hamburg - Stadtpark

08.07. Zürich - Palais Xtra