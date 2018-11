Millencolin kündigen neues Album "SOS" an, streamen Titeltrack

Die schwedischen Skatepunks Millencolin haben ein neues Album namens "SOS" angekündigt. Dessen bereits online hörbarer Titeltrack zeigt die Band in starker Form.

In der vergangenen Wochen und Monaten hatten Millencolin schon wiederholt angedeutet, dass sich bei ihnen etwas zusammenbraut. Nun hat die Band die Katze aus dem Sack gelassen: Am 15. Februar erscheint ihr neues, neuntes Studioalbum "SOS", das Fans schon jetzt in diversen Formaten und Bundles vorbestellen können.

Mit dem Titeltrack, den Millencolin direkt zur Ankündigung online stellten, bewiesen die 1992 gegründeten Melodycore-Veteranen direkt, dass man mit ihnen 2019 noch rechnen muss: Der Track steigt mit einem dicken Kinderchor ein, fällt dann ins Punk-Galopp, Nikola Šarčevićs charakteristischer Gesang klingt gallig, im nostalgischen Refrain punktet der Track zusätzlich mit klassischen Bad Religion-Chören - und darüber hinaus mit einem bewusst gesellschaftskritischen Text.

Mit der neuen Platte werden Millencolin im kommenden Sommer auf jeden Fall auch Konzerte spielen, unter anderem ist bereits ein Auftritt beim österreichischen Nova Rock und beim Mission Ready Festival in Giebelstadt bestätigt. Weitere Shows sollen demnächst folgen.

"SOS" folgt auf "True Brew", das Millencolin 2015 veröffentlicht hatten und auf das im Februar 2016 noch eine "gleichnamige EP" folgte.

Stream: Millencolin - "SOS"

Cover & Tracklist: Millencolin - "SOS"

01. "SOS"

02. "For Yesterday"

03. "Nothing"

04. "Sour Days"

05. "Yanny & Laurel"

06. "Reach You"

07. "Do You Want War"

08. "Trumpets & Poutine"

09. "Let It Be"

10. "Dramatic Planet"

11. "Caveman's Land"

12. "Carry On"

Live: Millencolin

16.06. Nickelsdorf - Nova Rock

06.07. Giebelstadt - Mission Ready Festival