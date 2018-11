Smashing Pumpkins 2019 bei Rock am Ring und Rock im Park

Die nächsten Bandbestätigungen für Rock am Ring und Rock im Park bringen auch alte Helden zurück zu den Zwillingsfestivals: Zwölf Jahre nach ihrem letzten Auftritt sind die Smashing Pumpkins wieder Teil des Line-ups.

Nach der Wiederannäherung von Smashing Pumpkins-Frontmann Billy Corgan und den Original-Mitgliedern Jimmy Chamberlin und James Iha stehen derzeit bei der großen US-Reunion-Tour drei Viertel der 90er-Jahre-Erfolgsbesetzung der Band auf der Bühne. Lediglich Bassistin D'arcy Wretzky ist nicht dabei, sie hatte sich mit Corgan überworfen, weil dieser ihre Beteiligung an der Reunion habe minimieren wollen.

In Europa war die Band bisher nur für jeweils eine Show in England und Italien gewesen, im kommenden Jahr werden die Pumpkins ihr neues, gerade erschienenes Album "Shiny And Oh So Bright, Vol. 1" aber nun auch in Deutschland präsentieren: Bei Rock am Ring und Rock im Park steht die Band erstmals nach 12 Jahren erneut auf der Bühne.

Außerdem neu mit dabei sind unter anderem Graveyard, Trivium und Eagles Of Death Metal. Weitere Infos und alle Bestätigungen gibt es auf den offiziellen Webseiten von Rock am Ring und Rock im Park.

Headliner sind bei beiden Festivals in diesem Jahr unter anderem Die Ärzte, Tool und Slipknot, Tenacious D und die Garage'n'Shoegaze-Rocker Black Rebel Motorcycle Club sind ebenfalls bestätigt.

Unter dem Motto "Make Monday Great Again" wollen die beiden Festivals in den nächsten Wochen jeweils am Montag eine neue Bandwelle enthüllen. Tickets bekommt ihr bei Eventim.

Live: Rock am Ring

07.-09.06. Nürburg - Nürburgring

Live: Rock im Park

07.-09.06. Nürnberg - Zeppelinfeld

