VISIONS empfiehlt: Madsen setzen "Lichtjahre"-Tour 2019 fort

Madsen haben ihre Tour zum neuen Album gerade erst begonnen, da steht schon die nächste ins Haus. Auch im Frühjahr 2019 wird die Band mit "Lichtjahre" unterwegs sein.

Am Freitag hatten Madsen in Hannover ihren ausverkauften Tourauftakt im Capitol gespielt, noch bis kurz vor Weihnachten sind die Indierocker mit großem Erfolg unterwegs. Viele der Termine ihrer Herbsttour wurden im Vorfeld in größere Locations hochverlegt und konnten trotzdem ausverkauft werden.

Wer es dieses Jahr nicht mehr auf eine ihrer Shows schafft, hat ab Februar wieder die Chance dazu. Ihre "Lichtjahre"-Tour setzen sie am 22. Februar in Karlsruhe fort, bis Ende März stehen acht weitere Konzerte auf dem Plan. Tickets gibt es ab sofort exklusiv im sogar leicht vergünstigten Pre-Sale auf Eventim und auf der Bandhomepage, ab Freitag um 10 Uhr auch an allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen. Außerdem stehen bereits zwei Festivaltermine für den kommenden Sommer fest.

"Lichtjahre" war am 15. Juni erschienen und steckt voller nostalgischer Gefühle, wie die vorab veröffentlichten Singles "Rückenwind" und "Mein erstes Lied" bereits erahnen ließen - letzteres vor allem mit seinem Musikvideo, das eine herzergreifende Jugendromanze nacherzählt. Madsen blickten jedoch auch nach vorn, damit sich die Vergangenheit nicht wiederholt, als sie am 1. September als Reaktion auf rechtsextreme Ausschreitungen ein kostenloses Konzert gegen Rechts in Chemnitz spielten. Politisch ging es auch im 2017 veröffentlichten Protestsong "Bumm! Bumm! Bumm!" zu.

VISIONS empfiehlt:

Madsen (neue Daten)

22.02. Karlsruhe - Substage

23.02. Ulm - Roxy

01.03. Magdeburg - Altes Theater

02.03. Erfurt - HSD

08.03. Erlangen - E-Werk

09.03. Dresden - Alter Schlachthof

15.03. Frankfurt/Main - Batschkapp

16.03. Düsseldorf - Zakk

22.03. Münster - Skaters Palace

VISIONS empfiehlt:

Madsen (laufende Tour)

23.11. München - Tonhalle

24.11. Stuttgart - Theaterhaus | ausverkauft

30.11. Leipzig - Werk 2 | ausverkauft

01.12. Wiesbaden - Schlachthof

07.12. Saarbrücken - Garage

08.12. Bremen - Pier 2 | ausverkauft

14.12. Berlin - Columbiahalle

15.12. Hamburg - Mehr! Theater am Großmarkt | ausverkauft

21.12. Lingen - Emslandarena

05.04. Graz - Orpheum

06.04. Linz - Posthof

12.04. Winterthur - Salzhaus

13.04. Luzern - Konzerthaus Schüür

Live: Madsen

29.06. Braunschweig - Wolters Hof

31.08. Chemnitz - Wasserschloß Klaffenbach