Bela B. (Die Ärzte) erweitert die Lesereise zu seinem Debütroman "Scharnow"

Foto: Konstanze Habermann

Der Ärzte-Schlagzeuger Bela B. hat die Lesereise zu seinem ersten Roman "Scharnow" um zahlreiche Zusatztermine ergänzt. Nach der Ankündigung der Tour für das kommende Jahr waren viele Shows schnell ausverkauft gewesen.

Wer Bela B. bei einer Lesung zu seinem Debütroman "Scharnow" live erleben möchte, darf nicht zu lange mit dem Ticketkauf warten. Nachdem der Die Ärzte-Schlagzeuger in der vergangenen Woche sein neues Buch zusammen mit einer Lesereise im Frühjahr angekündigt hatte, waren die meisten Shows der Tour schnell ausverkauft.

Die Veranstalter reagierten darauf nun mit einer Reihe von Zusatzterminen, die in den ausverkauften Städten noch am selben Tag stattfinden werden. Während die neuen Termine in Dresden, Halle, Essen, Berlin und Hamburg bereits ausverkauft sind, gibt es für die Zusatzlesungen in Leipzig, Wien und Frankfurt noch Karten.

"Scharnow" erscheint am 25. Februar im Heyne Hardcore Verlag und lässt sich bereits vorbestellen. In seinem Debüt als Romanautor beschreibt der Musiker das Leben in dem gleichnamigen Städtchen nahe Berlins. Als Inspiration gab der Musiker, Schauspieler und Autor unter anderem den Briten Douglas Adams ("Per Anhalter durch die Galaxis") an, was auf eine surreale Geschichte mit trockenem Humor schließen lässt. Tickets für die Lesereise gibt es bei Eventim.

Live: Bela B. Felsenheimer (Lesereise)

19.03. Dresden - Scheune | ausverkauft

20.03. Halle - Objekt 5 | ausverkauft

21.03. Leipzig - Werk 2

27.03. Münster - Cineplex

29.03. Essen - Zeche Carl | ausverkauft

31.03. München - Volkstheater

01.04. Wien - Rabenhoftheater | ausverkauft

03.04. Mannheim - Alte Feuerwache

05.04. Berlin - Pfefferberg | ausverkauft

08.04. Frankfurt/Main - Mousonturm | ausverkauft

09.04. Bremen - Modernes

10.04. Hamburg - Uebel & Gefährlich | ausverkauft

