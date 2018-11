Hutch Harris (Ex-Thermals) streamt überraschend Solo-Debütalbum "Only Water"

Der ehemalige Thermals-Frontmann Hutch Harris hat ohne großes Brimborium sein erstes Soloalbum veröffentlicht. Fans seiner alten Band werden "Only Water" herzlich willkommen heißen.

Denn abgesehen von der fehlenden Verzerrung und dem etwas sanfteren Gesang von Hutch Harris klingt "Only Water" angenehm vertraut - solo führt der in Portland, Oregon ansässige Harris also den Sound weiter, den die Thermals auf ihrem gedrosselten Album "Personal Life" praktizierten.

"In einer Woche veröffentliche ich mein erstes Soloalbum", hatte Harris in Begleitung eines Audioschnipsels am 5. November knapp auf Instagram geschrieben, vorgestern und gestern folgten ebenso knappe Updates. Wer Harris' Social-Media-Aktivitäten genauer betrachtet, entdeckt aber Hinweise auf das Album: In unregelmäßigen Abständen postete er Fotos aus dem Heimstudio, und unter ein Bild von sich schrieb er vergangenen Monat: "Professioneller Rat: Wenn deine Band sich fotografieren lässt, nimm Einzelbilder mit, falls sie sich auflöst."

Genau das war im April dieses Jahres geschehen: Nach 15 gemeinsamen Jahren und sieben Alben war das Indie-Punkrock-Trio auseinandergegangen. "Wir haben das Gefühl, mit unserer Band unsere ursprünglichen Erwartungen und Ziele weit übertroffen zu haben, und wir treten ab, solange wir sie noch lieben", lautete das Statement. Kurz darauf hatte Thermals-Bassistin Kathy Foster ihr neues Projekt Roseblood mit dem Song "Black Veil" vorgestellt.

Album-Stream: Hutch Harris - "Only Water"

Only Water by Hutch Harris

Cover & Tracklist: Hutch Harris - "Only Water"

01. "I'm Ready To Leave"

02. "I Will Try To Forget You"

03. "You Can Believe Me Now"

04. "No River Left"

05. "Anything Is Possible"

06. "Only Water"

07. "I Belong To No One"

08. "We Will Be Alone"

09. "You And Yesterday"

10. "I Walked Back Home"

Instagram-Post: Hutch Harris informiert über sein Soloalbum