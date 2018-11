A Perfect Circle zeigen Video zu "So Long, And Thanks For All The Fish"

Foto: Screenshot Youtube

Über ein halbes Jahr nach Veröffentlichung des dazugehörigen Albums "Eat The Elephant" haben A Perfect Circle ihrer zynischen Single "So Long, And Thanks For All The Fish" ein ebenso zynisches Video zur Seite gestellt.

Inspiriert ist der Titel des Songs von Douglas Adams' Roman "Per Anhalter durch die Galaxis". Darin entschwindet die zweitintelligenteste Spezies der Erde, die Delfine, in den Orbit, weil die außerirdischen Vogonen nahen - die Delfine ahnen, dass der grüne Planet einer interstellaren Umgehungsstraße Platz machen muss. Ihre letzte Botschaft an die Menschheit: "Macht's gut, und danke für den Fisch!" - leider missinterpretiert "als der kunstfertige Versuch [...], einen doppelten Salto durch einen Reifen zu vollführen und dabei 'Heil dir im Siegerkranz' zu flöten."

Bei A Perfect Circle geht die Bedrohung nicht von fiktiven Weltraumbürokraten mit einem fehlenden Talent für Lyrik aus, es ist das allzu reale Atomzeitalter. Sänger Maynard James Keenan geißelt die Menschheit in seinem pechschwarzen Text für ihren Egoismus: "We wasted every second dime/ On diets, lawyers, shrinks and apps and flags and plastic surgery". Das nun veröffentlichte Video verlegt das Setting in das Klischee-Bild der 50er Jahre in den USA. In einer Vorstadt geht die drittintelligenteste Spezies der Erde alltäglichen Tätigkeiten nach wie Einkaufen und Rasenmähen, nur dass der nahende Untergang durch den Abwurf einer Atombombe seine Schatten vorauswirft - Stichwort Galgenhumor.

"Eat The Elephant" war im vergangen April erschienen. Zuletzt hatte die All-Star-Band um Billy Howerdel, Tool-Sänger Keenan und Smashing Pumpkins-Gitarrist James Iha ein 2D-Video zum Titelsong des Albums veröffentlicht. Im Dezember besuchen A Perfect Circle für drei Konzerte den deutschsprachigen Raum. Tickets sind bei Eventim erhältlich.

Video: A Perfect Circle - "So Long, And Thanks For All The Fish"

Live: A Perfect Circle"

10.12. Köln - Palladium

13.12. Hamburg - Sporthalle Hamburg

16.12. Wien - Stadthalle