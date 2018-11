VISIONS empfiehlt: Uncle M Fest kündigt erste Bands für 2019 an

Das Uncle M Fest hat die ersten Bands für 2019 verkündet. Ende April werden in Münster dann Trade Wind und Spanish Love Songs auftreten. Weitere Acts sollen demnächst folgen.

Schon mit den ersten beiden Bestätigungen beweist das Uncle M Fest Geschmack und Vielseitigkeit gleichermaßen: Bei Trade Wind lässt Stick To Your Guns-Frontmann Jesse Barnett Post-Hardcore und Emo gehen in sphärischen Herzschmerz-Indiepop-Songs aufgehen - das Debüt "You Make Everything Disappear" (2016) kehrt die emotionale Rückseite von Punk und Hardcore ins Licht.

Spanish Love Songs aus Los Angeles dagegen repräsentieren klassischen Sing-along-Punkrock, hymnische Melodien, angeraute Stimme, großes Gefühl im Galopp - und das nicht zum ersten Mal: Schon im Frühjahr 2018 feierten die Newcomer mit ihrem Album "Schmaltz" beim Festival eine "Home-away-from-Home"-Show, dieses Mal gewährt ihnen ihr Label noch mehr Spielzeit als zuletzt.

Vier weitere Acts sollen in den kommenden Wochen rund um den Jahreswechsel noch folgen, allesamt natürlich Bands, mit denen Uncle M als Label oder Promopartner arbeitet. Damit ist aber noch nicht alles in Sachen Uncle M Fest 2019 gesagt: Am Vortag des Festivals gibt es in Münster in der Pension Schmidt ein Warm-up - ruhiger, bestuhlt, aber genauso familiär. Infos zum Line-up folgen.

Tickets für das Uncle M Fest und das Warm-up gibt es ab sofort direkt beim Label. Infos findet ihr in der Facebook-Veranstaltung zum Festival und in der zum Warm-up.

In diesem Jahr waren beim Uncle M Fest unter anderem Propagandhi, The Bennies und Smile And Burn aufgetreten.

VISIONS empfiehlt:

Uncle M Fest

29.04. Münster - Pension Schmidt (Warm-up-Show)

30.04. Münster - Skaters Palace