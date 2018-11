VISIONS empfiehlt: Idles kündigen weitere Tourdaten an

Wer es nicht zur laufenden Tour der britischen Punk-Shootingstars Idles schafft, muss sich nicht grämen: Im kommenden Frühjahr marodiert das Quintett erneut über Bühnen er deutschsprachigen Länder. Zuvor gewährt die Band bei VISIONS noch exklusive Backstage-Einblicke.

Mit dem mal postpunkigen, mal wüsten Punk ihres unlängst veröffentlichten Albums "Joy As An Act Of Resistance" haben Idles einen Nerv getroffen: Kaum eine Platte fängt das Lebensgefühl 2018 so gut ein, wie das Quintett mit seinem schnodderigen, wankenden, aber mitfühlenden, blitzgescheiten und hochpolitischen Punk, der Misanthropie und Euphorie aufs Schönste zusammenbringt.

All das gibt es auch 2019 live nochmal zu sehen: Mitte April kehren die Briten für vier Shows nach Deutschland und für eine nach Luxemburg zurück; ein Konzert hierzulande soll zudem später noch angekündigt werden. Karten gibt ab Freitag, den 9. November um 10 Uhr bei Eventim.

Aus dem großartigen "Joy As An Act Of Resistance" hatten Idles bereits vorab Videos zu den Hits "Colossus" und "Danny Nedelko" veröffentlicht. Die 2011 gegründete Band nimmt dabei jetzt gerade offenbar so richtig Fahrt auf: Ihr Debütalbum "Brutalism" war erst im März 2017 erschienen, Idles denken bereits an eine dritte Platte.

Momentan ist die Band noch in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Tour - und wird uns in Kürze hinter die Kulissen der Konzertreise blicken lassen: Vom 9. bis 11. November, also am kommenden Wochenende, übernimmt die Band den VISIONS Instagram-Account und postet, was ihr eben gerade durch den Kopf geht oder vor die Smartphone-Kamera kommt.

Für den 30. November haben Idles eine Split-Single mit der Punkband Heavy Lungs angekündigt. Deren Frontmann ist die titelgebende Inspiration für den Idles-Track "Danny Nedelko", der auch auf der Split enthalten ist.

VISIONS empfiehlt:

Idles

09.11. Hamburg - Knust

10.11. Leipzig - UT Connewitz

11.11. Berlin - SO36

14.11. Wien - Flex

16.11. München - Ampere

17.11. St. Gallen - Palace

18.11. Düdingen - Bad Bonn

19.11. Zürich - Mascotte

20.11. Lausanne - Les Docks

12.04. Luxemburg - Carré Rotondes

13.04. Schorndorf - Club Manufaktur

14.04. tba.

15.04. Köln - Gloria

16.04. Bielefeld - Forum

17.04. Erlangen - E-Werk