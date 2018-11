Open Flair bestätigt weitere Bands für 2019

Foto: Eric Kirchheim

Das Open Flair legt Bands fürs nächste Jahr nach - und die dürften gerade bei Punk- und Metal-Fans für Freude sorgen.

Ganz vorne neu dabei sind ein Garant und ein Rückkehrer des deutschen Punkrock: Die Donots werden das Open Flair so zuverlässig in Wallung bringen wie die wiedervereinten Muff Potter, die hier nun nach ihrer so gut wie ausverkauften Comeback-Tour Anfang 2019 ihr viertes Sommerfestival für das kommende Jahr bestätigt haben.

Good Charlotte machen mittlerweile zwar eher Pop als Pop-Punk, haben aber gerade politisch noch einiges Gutes zu sagen.

Und mit Bullet For My Valentine und Of Mice And Men sind auch zwei große Namen für Fans der härteren Gangart in der neuen Bestätigungswelle enthalten.

Alle neuen Bestätigungen sowie Infos zum Festival findet ihr auf der offiziellen Webseite des Open Flair.

Das Festival hatte bereits vor zwei Wochen erste Bands für das nächste Jahr veröffentlicht, darunter Die Fantastischen Vier und The Offspring.

Video: Open Flair bestätigt neue Bands

VISIONS Herzensfestival:

Open Flair

07.-11.08. Eschwege - Innenstadt