Greta Van Fleet erzählen in VISIONS 308 vom rasanten Aufstieg ihrer Band

Greta Van Fleet sind der Rock-Hype der Stunde - dank eines Sounds, der zwischen Hardrock und Folk den Geist von Led Zeppelin atmet. Wie gehen die gerade mal um die 20 Jahre alten Newcomer damit um, dass sie schon mit ihrem Debütalbum vor Tausenden von Menschen spielen? Wir haben die Band in Los Angeles besucht.

Greta Van Fleet standen als Support der Foo Fighters im Sommer schon vor über 100.000 Zuschauern auf der Bühne. Wie verkraftet man sowas als junge Band, die mit "Anthem Of The Peaceful Army" gerade erst vor wenigen Wochen ihr Debütalbum veröffentlicht hat? "Ich weiß, wie wenig normal unser Leben derzeit ist", zeigt sich Bassist Sam Kiszka im Gespräch reflektiert. "Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir die Erdumlaufbahn bereits verlassen haben."

Zusammen mit seinen Brüdern Josh (Gesang) und Jake (Gitarre) und ihrem Kumpel Danny Wagner (Schlagzeug) veröffentlichten Greta Van Fleet im Frühjahr 2017 ihre erste EP "Black Smoke Rising", im Herbst gleichen Jahres folgte bereits das zweite Kleinformat "From The Fires", das die Songs der ersten EP um nochmal so viele ergänzte.

Schon seit ihrem EP-Debüt sind die Brüder ununterbrochen unterwegs - weil Joshs Gesang und Jakes Gitarre gern mal teuflisch an die großen Led Zeppelin erinnern und die Band auch sonst die Klassiker hochhält, die man in der von fränkischen Siedlern geprägten Kleinstadt Frankenmuth bei Detroit offenbar noch mehr schätzt als im Rest der Welt.

Wie wichtig Familie für den Aufstieg der Band war, welche anderen alten Vorbilder sie dabei noch begleitet haben und wie spontan die Albumaufnahmen in Nashville liefen - das und mehr lest ihr in VISIONS 308 ab sofort am Kiosk.

Aktuell spielt die Band noch zwei Shows in Deutschland, für die alle Karten allerdings längst vergriffen sind. Im Frühjahr wird es dann in München aber mindestens noch ein Wiedersehen mit Greta Van Fleet geben. Tickets dafür sind bei Eventim erhältlich.

Live: Greta Van Fleet

01.11. Köln - Palladium | ausverkauft

07.11. Berlin - Columbiahalle | ausverkauft

25.02. München - Zenith