VISIONS All Areas - Entwerft unser nächstes CD-Cover!

Ihr seid Fotograf, Designer, Künstler, oder könnt eure kreativen Ideen einfach nur überzeugend in optische Form bringen? Dann bewerbt euch mit eurer Arbeit für das Cover unserer All-Areas-CDs.

Wer Ideen für die Gestaltung eines All-Areas-Covers hat, ist hiermit aufgerufen, uns per Post sein Gemaltes, Gebasteltes oder auf eine CD gebranntes TIF, JPG oder PDF zu schicken - letztgenannte zwei gerne auch per E-Mail.

Bei Zusendung digitaler Daten achtet bitte auf ausreichende Auflösung: 13x13 cm, 300 dpi. Sendet das Ganze an VISIONS, All-Areas-Cover, Heiliger Weg 1, 44135 Dortmund oder per Mail an cover@visions.de. Gebt bitte eure Telefonnummer dazu an.

Eine Belohnung gibt es natürlich auch: Für jeden verwendeten Entwurf bekommt ihr 150 Euro.