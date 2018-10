Muff Potter: Große Bandhistory und Fragen zur Reunion in VISIONS 308

Eine Raritäten-Compilation, Vinyl-Reissues, Reunion-Konzerte: Muff Potters unerwartete Rückkehr nach neun Jahren Trennung haben wir zum Anlass genommen, die spannende Karriere der Punks aus Rheine in Nordrhein-Westfalen noch einmal nachzuzeichnen - und mit der Band über mögliche Zukunftspläne zu sprechen.

Noch einmal von Anfang an Muff Potters Leben als Band nachzuzeichnen, macht dabei gleich doppelt Sinn: Viele Fans dürften das Quartett aus Rheine bei Münster erst mit ihrem Major-Debüt "Von Wegen" (2005) kennen und lieben gelernt haben. Dabei war die Band um Sänger und Triebfeder Thorsten "Nagel" Nagelschmidt schon seit 1993 aktiv - und saß gerade in ihrer Frühphase zwischen allen Stühlen.

Für die politische Hardcore-Szene und die sensiblen Emocore-Kids waren Muff Potter die besoffenen Asozialen, für die Deutschpunks die Emopunk-Mimosen, und der Band machte es Spaß, beide Vorurteile zu bedienen. Schließlich wollte sie nicht zwingend dazugehören, sondern raus aus der Enge von Szene und Kleinstadt: "Die Band war für uns immer das Ticket raus aus der Stadt", sagt Nagel. "Wir wollten nie Local Heroes sein."

Raus haben sie es geschafft: Raus aus den Punk-Klischees und rein in Popsongs, die sich erst im Laufe der Zeit immer deutlicher unter ihrer Punk-Haut als solche zu erkennen gaben. Raus aus der kleinen Stadt, mit DIY-Spirit zum Major-Label und in die Charts, aber immer nur nach ihren Regeln.

Warum Muff Potter letztlich 2009 zerbrachen, welche Bands für sie wichtige Vorbilder waren und was nach dem überraschenden Live-Comeback und den geplanten Konzerten 2019 vielleicht nochmal kommen könnte - das und mehr lest ihr in VISIONS 308, ab sofort am Kiosk. Einige Tracks der bald erscheinenden Muff-Potter-Raritäten-Compilation "Colorado" liegen dem Heft dabei bereits auf CD bei.

Die von Felix Gebhard unterstützten Comeback-Shows im Januar sind übrigens fast schon komplett ausverkauft. Einige wenige Festivaltermine bieten aber ebenfalls die Chance, die Band live zu erleben.

