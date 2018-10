VISIONS empfiehlt: Angst macht keinen Lärm Festival 2019 kündigt Ort an, Tickets erhältlich

Nach der Bekanntgabe von Turbostaat und Pascow stehen nun auch das Datum und die Location für das Angst macht keinen Lärm Festival 2019 fest. Frühbucher-Tickets sind ab sofort erhältlich.

Die fünfte Ausgabe des Angst macht keinen Lärm Festivals hat mit dem Schlachthof Wiesbaden ein traditionsreiches Konzertvenue als Veranstaltungsort ergattert. Im alten Schlachthof ließen unter anderem die Deftones, Motörhead und Deichkind den Schweiß von der Decke tropfen - einen dramatischen Blick auf die alte Halle bietet ein von Trash-Papst Uwe Boll inszeniertes Musikvideo von Nightwish. 2010 wurde das Gelände generalüberholt.

Genau dort spielen am 7. September 2019 Turbostaat und Pascow mit drei noch unbekannten Bands auf der großen Bühne, "und danach geht es auf der kleineren Bühne mit mindestens 2 Bands weiter", so die Veranstalter des Festivals in einem Facebook-Beitrag. Also werden noch mindestens fünf weitere Acts bekanntgegeben.

Seit heute können ganz fixe Fans erste Karten für das von VISIONS präsentierte Event kaufen. Die auf 300 Stück limitierten "Katze Im Sack"-Tickets sind exklusiv im Tante-Guerilla-Webshop erhältlich. Wenn das Mini-Kontingent erschöpft ist, wird es mit regulären Tickets weitergehen. Der öffentliche Personennahverkehr ist im Preis enthalten.

Facebook-Beitrag: Angst macht keinen Lärm 2019

