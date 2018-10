Gerard Way veröffentlicht neue Single "Baby You're A Haunted House"

Der ehemalige My Chemical Romance-Frontmann Gerard Way haut passend zu Halloween einen neuen Song mit dem Titel "Baby You're A Haunted House" raus. Auch das dazugehörige Video kommt natürlich mit skurrilem Grusel-Faktor daher.

Vier Jahre nach seinem Solo-Debüt "Hesitant Alien" greift My Chemical Romance-Sänger Gerard Way einmal tief in musikalischen Hexenkessel und mischt lockeren Alternative-Rock mit ulkigen Horror-Elementen. Das Ergebnis: "Baby You're A Haunted House" - ein Song, der zeigt, dass Dunkelheit und Humor sich nicht gegenseitig ausschließen.

Musikalisch bewegt sich der Track nämlich fernab von Grusel und Grauen. Ganz im Gegenteil: "Baby You're A Haunted House" ist ein typischer Gute-Laune-Song mit Ohrwurm-Refrain. Es ist ein Liebeslied für eine Person, die die Dunkelheit liebt und in der Finsternis zuhause ist. "I'll be the only one/ Who likes the things you do/ I'll be the ghost inside" und "Sometimes you scare me/ But I'll come around to you" singen die Anzug-tragenden Skelette im Video zum Song, während sie rhythmisch zu den doch sehr sonnigen Klängen wippen.

Anfang des Jahres hatte Way bereits erste Andeutungen zu neuem Material gemacht. Zu diesem Zeitpunkt hatte er sich allerdings noch in einer kreativen Findungsphase befunden. Ob "Baby You're A Haunted House" der erste Vorbote eines potentiellen neuen Albums sein könnte, ist allerdings noch nicht bekannt.

Im Februar des nächsten Jahres erscheint zumindest schon mal die erste Staffel der Serienadaption von Ways Graphic Novel "The Umbrella Academy" bei Netflix.

Video: Gerard Way - "Baby You're A Haunted House"