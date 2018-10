AFI streamen neuen Song "Get Dark" von neuer EP "The Missing Man"

Foto: Screenshot Facebook

AFI haben überraschend den neuen Song "Get Dark" veröffentlicht. Er stammt von einer neuen EP namens "The Missing Man", die bereits auf iTunes gelistet wird.

"Get Dark" klingt wieder deutlich punkiger als das melodische Alternative-Rock-Material auf "AFI (The Blood Album)", das Anfang 2017 herausgekommen war. Frontmann Davey Havok kann den eingängigen Refrain auf kommenden Konzerten bedenkenlos ans Publikum weitergeben. Besonders überraschend kommt das ausladende Gitarrensolo kurz vor Schluss.

AFI hatten vorgestern ein Bandfoto gepostet, auf dem nur Havoks Silhouette zu sehen ist, als hätte man ihn herausgeschnitten. Es ist wohl als Teaser gedacht: Auf iTunes wird inzwischen eine fünf Songs starke EP namens "The Missing Man" gelistet. Sie erscheint am 7. Dezember, "Get Dark" ist auch darauf enthalten.

Zuletzt war es etwas ruhiger um AFI geworden. Havok ging zurück unter die Autoren und veröffentlichte ein neues Buch namens "Love Fast Los Angeles". Mit Ex-Bassist Geoff Kresge gab es öffentlich Streit, weil dieser eigenständig AFI-Reissues verkaufte, ohne dies mit der Band abzusprechen. Kresge sah sich allerdings im Recht.

Stream: AFI - "Get Dark"

Cover & Tracklist: AFI - "The Missing Man (EP)"

01. "Trash Bat"

02. "Break Angels"

03. "Back Into The Sun"

04. "Get Dark"

05. "The Missing Man"