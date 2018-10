VISIONS empfiehlt: Cave In und Old Man Gloom spielen exklusive Show in Berlin

Die Alternative-Prog-Metaller Cave In und die Allstar-Band Old Man Gloom kommen am 10. April zusammen mit Bossk für eine Deutschland-Show nach Berlin.

Es war zu hoffen, dass das passiert. Nachdem Cave In zuletzt Benefiz-Shows in Los Angeles und Boston gespielt und für das Roadburn Festival zugesagt haben, durfte man tatsächlich mit mehr rechnen.

Am 10. April ist es also soweit: Cave In werden zusammen mit den Kollegen/Freunden/Labelmates Old Man Gloom und den Briten Bossk eine exklusive Deutschlandshow im Bi Nuu in Berlin spielen - an dem Mittwoch, bevor die Bands am Freitag, den 12. April im Electric Ballroom in London auftreten und anschließend zum Roadburn Festival nach Tilburg aufbrechen. Neben einem weiteren Konzert in London sind das ihre einzigen Shows in Europa.

Cave In kommentieren das folgendermaßen: "Wir sind mehr als aufgeregt, unsere erste Berlin-Show in über zehn Jahren zu verkünden. Deutschland war immer sehr großzügig zu Cave In, zum Teil auch dank des endlosen Supports des VISIONS-Magazins - eine der ersten großen europäischen Musik-Publikationen, die eine große Cover-Story über unsere Band gebracht hat. Vor einiger Zeit lebte unser Schlagzeuger JR Conners sogar für etwa ein Jahr in Berlin. Wir sind sehr glücklich, unsere Präsenz mit unseren guten Freunden Old Man Gloom und Bossk aufrüschen zu dürfen."

Tickets gibt es bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Cave In + Old Man Gloom + Bossk

11.04. Berlin - Bi Nuu