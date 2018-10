The Ocean zeigen Video zu "Cambrian II: Eternal Recurrence"

Foto: Screenshot Youtube

Das neue The Ocean-Album steht kurz bevor, da knallt uns das Berliner Post-Metal-Kollektiv noch einen Anwärter auf das Musikvideo des Jahres vor den Latz: Im gewaltigen Donnern von "Cambrian II: Eternal Recurrence" beginnt ein neues Erdzeitalter.

"Cambrian II" heißt der Longtrack, weil auf dem dazugehörigen Album "Phanerozoic I: Palaeozoic" davor noch das Intro "The Cambrian Explosion" steht. Weil im Video zu "Cambrian II: Eternal Recurrence" davon noch ein kleines Stückchen zu hören ist, wird dann auch die von The Ocean beabsichtigte Verbindung zum Album "Precambrian" von 2007 klar, denn dessen Schlusstrack "Cryogenian" hat dieselbe Melodie.

Die Widescreen-Visualisierung des mächtigen "Cambrian II" spricht Bände. In Kruste, Glut und Lava getaucht, wandelt sich das Präkambrium durch die Kambrische Explosion ins Phanerozoikum, dazu wechseln sich brodelndes Growling und sauberer Gesang ab - bis die "Cryogenian"-Melodie kurz vor Ende wieder auftaucht.

"Cambrian II" ist der erste Track von "Phanerozoic I: Palaeozoic", dem ein Video zur Seite gestellt wurde, zuvor hatten "Permian: The Great Dying" und "Devonian: Nascent" nur Video-Streams erhalten. Außerdem hatte das Kollektiv um Robin Staps in Vlogs Einblicke in die Arbeiten am neuen Album gegeben. Nur wenige Tage nach Veröffentlichung von "Phanerozoic I: Palaeozoic" am 2. November geht es auf Tour. Tickets gibt es bei bei Eventim.

Video: The Ocean - "Cambrian II: Eternal Recurrence"

Live: The Ocean

31.10. Karlsruhe - Dudefest

VISIONS empfiehlt:

The Ocean + Rosetta + Årabrot

05.11. Münster - Sputnikhalle

06.11. Wiesbaden - Schlachthof

07.11. Sion - Le Port Franc

09.11. München - Strom

27.12. Rostock - Mau Club

28.12. Jena - Kassablanca

29.12. Nürnberg - Club Stereo

30.12. Berlin - Lido