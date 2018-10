The Good, The Bad And The Queen kündigen neues Album "Merrie Land" an, zeigen Video zu Titeltrack

The Good, The Bad And The Queen haben das erste Album seit über zehn Jahren angekündigt. Die zweite Platte der britischen Supergroup trägt den Titel "Merrie Land" und erscheint noch diesen November. Als Vorgeschmack gibt es außerdem den Titeltrack zu hören.

Im Juni hatte Damon Albarn noch das aktuelle Gorillaz-Album "The Now Now" an den Start gebracht, nun steht bereits die nächste Veröffentlichung für den umtriebigen Musiker an. Mit seiner Supergroup The Good, The Bad And The Queen wird Albarn noch in diesem Jahr einen Nachfolger zum Debüt von 2007 veröffentlichen, wie die Band gestern auf Facebook ankündigte.

Das zweite Werk des britischen Staraufgebots, bei dem neben Albarn auch The Clash-Bassist Paul Simonon, Gitarrist Simon Tong von The Verve und die Schlagzeug-Ikone Tony Allen mitwirken, trägt den Titel "Merrie Land" und erscheint am 16. November über Studio 13.

Auch für die Produktion holten sie sich prominente Verstärkung: Hinter den Reglern des neuen Albums saß der langjährige David Bowie-Produzent Tony Visconti. Visconti hatte schon im Sommer verlauten lassen, dass das neue Album des Quartetts noch dieses Jahr erscheinen soll.

Zur Ankündigung hat die Band auch gleich den Titeltrack samt Video vorgestellt. "Merrie Land" zeigt mit seinem Orgelthema und verträumten Streichern deutliche Einflüsse aus der britischen Popmusik der 60er-Jahre, wie etwa die von Scott Walker.

The Good, The Bad And The Queen kündigten außerdem ein paar Live-Termine für Dezember in England an. Ob und wann die Band mit ihrem neuen Album auch auf das europäische Festland kommt, ist bis jetzt noch nicht bekannt.

Infos zum Release des neuen Albums waren zuletzt durchgesickert, aber nicht offiziell bestätigt worden. Albarn hatte gelegentlich Updates zum Fortschritt gegeben.

Video: The Good, The Bad And The Queen - "Merrie Land"

Cover & Tracklist: The Good, The Bad And The Queen - "Merrie Land"

01. "Merrie Land"

02. "Gun To The Head"

03. "Nineteen Seventeen"

04. "The Great Fire"

05. "Lady Boston"

06. "Drifters & Trawlers"

07. "The Truce Of Twilight"

08. "Ribbons"

09. "The Last Man To Leave"

10. "Poison Tree"