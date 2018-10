Meat Wave streamen neuen Song "That's Alright" von Vinyl-Split-Single

Ausnahmsweise mal nicht pessimistisch: Meat Wave haben ihren neuen Song "That's Alright" veröffentlicht, der laut den Noiserockern eine Ode an die Liebe sein soll. Er ist er Teil einer Vinyl-Split-Single mit Lifestyles.

"That's Alright" beginnt mit einem treibenden, monotonen Stoner-Gitarrenriff, das in Verbindung mit dem durchgehenden Schlagzeug-Beat eine hypnotische Wirkung entfaltet. Nach der Hälfte gehen Meat Wave in einen melancholischen Zwischenteil über, der wie eine rotzige Version eines The Cure-Titels klingt. Chris Sutter wechselt passend dazu von verzweifelten Schreien zu zurückhaltenden Gesangsmelodien. Die Band hat "That's Alright" live aufgenommen, ohne jegliche Overdubs. Dementsprechend roh ist der Sound des Songs.

Meat Wave veröffentlichen "That's Alright" als Teil einer Vinyl-Split-Single mit Lifestyles via No Trend Records. Die Seven-Inch erscheint bereits am Freitag. Über den positiven Inhalt ihres Songs verrieten Meat Wave: "'That's Alright' ist eine Ode an die Liebe inmitten der bösen, schlimmen Welt, in der wir leben. Es ist der einzige Song in der Meat-Wave-Diskografie, der in irgendeiner Weise positiv ist, und wir haben vor, es so zu belassen."

Die Split-Single kommt in zwei Vinyl-Varianten, die man auf der Bandcamp-Seite der Band bestellen und sich importieren lassen kann. Es ist ihr erster neuer Song seit der Doppel-Single "Shame" und "Dogs At Night", die Anfang des Jahres erschienen war. Meat Waves aktuelles Studioalbum "The Incessant" ist von Februar 2017.

Stream: Meat Wave & Lifestyles - "Split EP"

Cover & Tracklist: Meat Wave & Lifestyles - "Split EP"

01. Meat Wave - "That's Alright"

02. Lifestyles - "Wail"