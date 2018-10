Ingo Donot übersetzt Song für Frank Turner auf Deutsch

Donots-Frontmann Ingo Knollmann hat für seinen Kumpel Frank Turner Übersetzer gespielt und aus dem Song "Little Changes"die deutsche Version "Kleine Schritte" gemacht. Gesungen wird er aber wieder von Turner.

"Ich hoffe, die Betonung ist okay!", schreibt Frank Turner unter den Stream. Okay genug, um die Lyrics zu verstehen, die Ingo Knollmann von den Donots ins Deutsche übersetzt hat. Von den Silben kommt das erstaunlicherweise auch ganz gut hin: "Die Erleuchtung kommt mal wieder später als die Straßenbahn/ Das mit uns beiden und dem Wetter war nicht ganz so wie erwartet/ Ich schwitze in der Sommerhitze wie mein Verstand". In jedem Fall fällt die neue Version von "Little Changes" kohärenter (und weniger vulgär) aus als "Das Schützenfest" von Faith No More.

Mit "Kleine Schritte" im Ohr sitzt Turner, der gestern noch in Luxemburg gespielt hatte, wahrscheinlich im Tourbus nach Würzburg, wo morgen seine große Tour durch den deutschsprachigen Raum weitergeht. Mit dabei hat er sein neues Album "Be More Kind", von dem auch "Little Changes" stammt. Kurzentschlossene bekommen Tickets auf Eventim.

Stream: Frank Turner - "Kleine Schritte"

VISIONS empfiehlt:

Frank Turner

23.10. Würzburg - Posthalle

24.10. Stuttgart - LKA Longhorn | ausverkauft

26.10. Wien - Gasometer

27.10. Graz - Helmut-List Halle

04.11. Zürich - Volkshaus

06.11. Lausanne - Les Docks

10.11. Lingen - Emsland Arena

11.11. Hannover - Capitol | ausverkauft

13.11. Bremen - Aladin

14.11. Leipzig - Werk 2

16.11. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle

17.11. Wiesbaden - Schlachthof | ausverkauft

20.11. München - Tonhalle

22.11. Berlin - Columbiahalle

23.11. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle