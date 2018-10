Kettcar zeigen Video zu "Auf den billigen Plätzen", kündigen Konzerte für 2019 an

Foto: Screenshot Youtube

Kettcars aktuelles Album "Ich vs. Wir" feierte vergangene Woche seinen ersten Jahrestag, nun legt die Band nochmal nach: Ein Video zur bereits vierten Single "Auf den billigen Plätzen" fängt Kettcars Festival-Sommer im Bild ein - und neue Tourdaten für 2019 gibt es auch.

Zum Track "Auf den billigen Plätzen" muss man ein Jahr nach dem Erscheinen von "Ich vs. Wir" nicht mehr viel erzählen: Der Song gehört auf Kettcars ziemlich politischer Platte zu den nostalgischeren, schmissigeren Indierock-Nummern.

Das Video dazu ist nun eine Collage jenes Festivalsommers 2018, in dem Kettcar so viel wie noch nie zuvor unterwegs waren. Szenen aus dem Tourbus und backstage wechseln sich ab mit Höhepunkten auf der Bühne, alles zu einer Art Zeitraffer-Film mit nur wenigen Bildern aus jeder Szene zusammengeschnitten.

Ein paar Shows spielen Kettcar auch in diesem Jahr noch, trotzdem legt die Band schon nach: Im Frühjahr 2019 steht die Band erneut in Deutschland und Luxemburg auf der Bühne, in einigen der größten Locations der bisherigen Bandgeschichte. Tickets für 2019 gibt es ab Montag, den 22. Oktober um 10 Uhr über den Webshop des Labels Grand Hotel van Cleef. Je ein Euro pro Ticketverkauf geht dabei an die zivilen Seenotretter Sea-Watch, bei denen Kettcar ihr neues Video auch zuerst präsentierten.

Video: Kettcar - "Auf den billigen Plätzen"

Live: Kettcar

07.11. Wolfsburg - Hallenbad

08.11. Lingen - Emslandarena

09.-11.11. Weißenhäuser Strand - RollingStone Weekender

16.-18.11. Rust - RollingStone Park

17.11. Wien - Gasometer

28.02. Luxemburg - Den Atelier

01.03. Kaiserslautern - Kammgarn

02.03. Hamburg - Mehr! Theater am Großmarkt

13.03. Oberhausen - Turbinenhalle

14.03. Frankfurt/Main - Batschkapp

16.03. Cottbus - Gladhouse

17.03. Berlin - Columbiahalle