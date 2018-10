Pascow präsentieren Single "Silberblick & Scherenhände" mit Video

Foto: Screenshot Youtube

Anfang 2019 veröffentlichen Pascow ihr neues Album "Jade". Nach der Ankündigung von Releaseparty und ausgiebiger Tour ist nun Musik dran: Die designierte Single "Silberblick & Scherenhände" mitsamt Video aus der Abteilung Strafdelikt gibt einen ersten Eindruck vom Sound der Platte.

Besagte Releaseparty hatten Pascow bereits im September für den 25. Januar 2019 angekündigt, wenig später stand auch offiziell fest, dass "Jade am selben Tag erscheinen wird. Im zuvor angeteaserten Video zu "Silberblick & Scherenhände" inszenieren die Regisseure Kay Özdemir und Andreas Langfeld eine kriminelle Großstadtjugend, aber auch Zusammenhalt und Freundschaft: "Wenn du Sirenen hörst, dann lauf" - an die Zeile aus dem Refrain halten sich die beiden Hauptfiguren.

"Jade" soll laut Band textlich eindeutig und wenig kryptisch ausgefallen sein. Einen exklusiven Einblick in die Albumproduktion mit Kurt Ebelhäuser (Blackmail, Scumbucket) hatten wir bereits in VISIONS 306 gegeben. Tickets für die Releaseparty in Neunkirchen und die anschließende von VISIONS präsentierte Tour gibt es auf der Website von Pascow.

Video: Pascow - "Silberblick & Scherenhände"

VISIONS empfiehlt:

Pascow

25.01. Neunkirchen - Gebläsehalle (Release-Party)

17.04. Hannover - Faust

18.04. Jena - Kassablanca

19.04. Zürich - Dynamo

20.04. Freiburg - Waldsee

22.04. München - Strom

23.04. Stuttgart - Universum

24.04. Erlangen - E-Werk

25.04. Köln - Gloria

26.04. Berlin - SO36

27.04. Hamburg - Uebel & Gefährlich

28.04. Leipzig - Conne Island