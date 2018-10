J Mascis zeigt Lyric-Video zu neuem Song "Web So Dense"

J Mascis hat einen dritten Song seines kommenden Soloalbums "Elastic Days" vorab ausgekoppelt. "Web So Dense" liefert die bekannte wohlige Mischung aus Mascis' brüchig-schönem Gesang, melancholischer Akustikgitarre und zarten E-Gitarren-Spitzen.

J Mascis liefert auch mit "Web So Dense" wieder, was Fans von den Soloarbeiten des Dinosaur Jr.-Gitarristen gewohnt sind: Die Akustikgitarre sehnsüchtelt zu leichter Percussion, darüber singt Mascis melancholisch-spätsommerliche Zeilen, in die man sich wie eine warme Decke wickeln möchte - und irgendwann packt er die Solo-E-Gitarre aus, die wie eine Glasur über dem Schönklang liegt. Hier kommen noch ein wenig Cello und Klavier im Hintergrund hinzu.

"Web So Dense" ist nach "See You At The Movies" und "Everything She Said" schon der dritte Song, den Mascis vorab aus seinem nächsten Soloalbum "Elastic Days" per Lyric-Video vorgestellt hat. Sein drittes Soloalbum erscheint am 9. November Sub Pop/Cargo bei Sub Pop.

Lyric-Video: J Mascis - "Web So Dense"