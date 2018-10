Anti-Flag verlosen für VISIONS angefertigtes Original-Cover!

Foto: Jake Stark

Pünktlich zum Tourstart in Deutschland bieten Anti-Flag ihren Fans ein ganz besonderes Sammlerstück: Das Heftcover, das die Band für VISIONS 296 gestaltet hatte, könnt ihr hier im Original gewinnen!

Als im vergangenen Jahr Anti-Flags zehntes Studioalbum "American Fall" erschien, landete die Band damit in VISIONS 296 auf dem Abotitel. Das Cover dafür hatten wir nicht wie sonst selbst gestaltet, sondern die Band hatte - ganz die DIY-Polit-Punks - mit Schere und Klebestift eine Collage angefertigt.

Die veranschaulicht den Abwärtstrend der USA mit starken politischen Symbolen: Zwischen Formular-Streifen geben Pfeile die Richtung vor, Despoten, Martin Luther King, bombende Kampfjets, gequälte Nutztiere und angekettete Kinder bilden ein Panorama des Schreckens, das alles unter dem bösen Blick des "Predator in Chief" der USA.

Das Original-Werk der Band könnt ihr nun in unserer Verlosungsrubrik gewinnen.

Derzeit sind Anti-Flag mit ihrem aktuellen Studioalbum auf Tour, beziehungsweise mit dem jüngst erschienenen "American Reckoning", auf dem die Band Akustik-Remakes von Songs ihrer aktuellsten zwei Studioalben sowie Coverversionen versammelt. Nachdem in den vergangenen Tagen schon Auftritte in Österreich auf dem Programm standen, beginnt heute der Tourabschnitt in Deutschland. Tickets gibt es bei Eventim.

Foto: Anti-Flag-Collage für das VISIONS-Cover

Live: Anti-Flag + Silverstein + Cancer Bats + Worriers

16.10. Hannover - Pavillon

18.10. Berlin - SO36

19.10. Hamburg - Fabrik

20.10. Köln - Live Music Hall

21.10. Stuttgart - LKA Longhorn

23.10. München - Backstage

25.10. Saarbrücken - Garage

28.10. Wiesbaden - Schlachthof