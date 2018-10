Altes Jack-White-Cover von Blondies "One Way Or Another" aus den 90ern aufgetaucht

Auf einer alten Kassette aus den 90er Jahren ist ein Jack White-Cover des Blondie-Songs "One Way Or Another" aufgetaucht. Der Retrorocker hatte das Stück mit einer Band namens 400 Pounds Of Punk eingespielt.

Nachdem vor wenigen Tagen erst bekannt wurde, dass der universal talentierte Jack White mit seiner Band The Raconteurs ein Comeback für 2019 plant, hat sein Label-Mitbegründer und White Stripes-Archivar Ben Blackwell eine Rarität aus den 90ern ausgegraben.

Zu dieser Zeit arbeitete White als Session-Engineer, um einer Band namens 400 Pounds Of Punk dabei zu helfen, eine Cassette namens "He Once Ate A Small Child" aufzunehmen. Blackwell fand das Tape kürzlich in seinem Keller, die Veröffentlichung war bisher komplett undokumentiert.

Einer der Tracks auf der Kassette ist eine Cover-Version des Blondie-Hits "One Way Or Another", bei dem Jack White mitsingt. Blackwell notiert, dass von dieser Aufnahme bisher höchstens ein halbes Dutzend Menschen wussten.

Ab dem morgigen Freitag ist Jack White dann für drei Konzerte in Deutschland auf Tour - dabei eröffnet er unter anderem die neue Verti Music Hall in Berlin. Die Shows in Berlin und München sind bereits ausverkauft, für Dortmund gibt es noch Tickets bei Eventim.

Stream: 400 Pounds Of Punk - "One Way Or Another" (Blondie-Cover)

Live: Jack White

12.10. Berlin - Verti Music Hall | ausverkauft

13.10. München - Zenith | ausverkauft

14.10. Dortmund - Warsteiner Music Hall