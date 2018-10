VISIONS empfiehlt: Hot Water Music kündigen "Caution"-Albumshows an

Fans von Hot Water Music stehen besondere Konzerte ins Haus: Die Gainesville-Punks werden anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens im November 2019 ihr Album "Caution" mehrfach in voller Länge live spielen.

2019 blicken Hot Water Music zurück auf 25 Jahre Bandgeschichte zurück - und wollen diesen Umstand gebührend feiern: Im November 2019 wird die Band in Berlin und Köln ihr wegweisendes Album "Caution" von 2002 in voller Länge spielen - auf den größten Headliner-Shows der bisherigen Bandgeschichte. Neben den Tracks des Albums sollen zusätzlich noch Songs aus allesn Phasen ihrer Karriere auf die Bühne kommen, außerdem kündigten Hot Water Music einige "coole Überraschungen" für die Konzerte an, an denen sie bereits arbeiten würden. Tickets gibt es ab Freitag, den 12. Oktober bei Eventim.

Zum Bandgeburtstag soll es zudem weitere besondere Veröffentlichungen geben, zu denen Hot Water Music sich jedoch noch nicht geäußert haben. "Wenn wir zurückschauen auf das, was wir im Laufe der Jahre erlebt haben (wir haben den Überblick darüber verloren, wie oft die Band sich aufgelöst hatte), ist eine Sache klar: Wir hätten all das nie ohne unsere Familie von Unterstützern geschafft", schreiben Hot Water Music zu ihrem Jubiläum. "Wir verdanken euch alles. Ernsthaft."

Kürzlich hatte die Band mit "I Will Be" eine B-Seite aus den Sessions zu ihrem aktuellen Album "Light It Up" veröffentlicht.

Im August hatten wir die Band noch Backstage bei einer Show in Münster besucht - und euch in VISIONS 306 unsere Eindrücke in einer großen Reportage geschildert.

VISIONS empfiehlt:

Hot Water Music

7 22.11.2019 Berlin - Columbiahalle23.11.2019 Köln - Palladium