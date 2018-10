Label Zeitstrafe feiert 15-jähriges Bestehen mit Konzert-Tour

Seit 15 Jahren versorgt das Hamburger Label Zeitstrafe die Szene mit tollen Releases zwischen Indie, Punk, Emo und Post-Hardcore. In wenigen Tagen startet nun die Tour, auf der Label den Anlass gebührend feiern will - mit einigen der besten Bands aus dem eigenen Haus.

2003 entstand Zeitstrafe in Schleswig-Holstein. Seitdem hat das mittlerweile in Hamburg beheimatete Label über 50 Platten veröffentlicht - darunter etwa die Debütalbum der Hardcore-Punks Escapado und der Indiepunks Matula sowie weitere Alben von Clickclickdecker, Adolar, dem Muff Potter-Spinoff Blood Robots sowie Captain Planet.

Letztere führen nun auch die große Jubiläumstour an, die schon ab kommendem Montag in sechs Städten in Deutschland und Österreich laufen wird - die einzige Gelegenheit, die Hamburger Indiepunks in diesem Jahr zu sehen. Mit Matula ist außerdem eine andere wichtige Zeitstrafe-Band dabei, die jüngst nach längerer Pause ihr neues Album "Schwere" veröffentlicht hatte - und im Zuge der Tour zusammen mit Captain Planet auch noch eine Split-Seven-Inch aufgenommen hatte.

Mit Deutsche Laichen ist außerdem ein Newcomer-Act in allen Städten zu sehen und zu hören: Die Göttinger Punks haben bereits ein Demo online, auf dem sie mit unmissverständlich politischen Songtiteln wie "My Cunt My Business" und rumpeligem Riot-Grrrl-Sound klare Ansagen machen.

Zusätzlich ergänzen verschiedene Bands die Line-ups der einzelnen Städte: Im Berliner Lido steht auch Indie-Singer/Songwriter Tigeryouth mit auf der Bühne, Münchener Besucher dürfen sich auf den sphärischen Indierock der Sandlotkids freuen, in Wiesbaden und Köln gibt es von den Hardcore-Wüterichen Rauchen aufs Gesicht. Die Special Guests für die Home-Show in Hamburg sind noch nicht öffentlich.

Tickets für die Tour bekommt ihr bei Eventim, allerdings sind nicht mehr für alle Termine noch Karten zu bekommen.

Video: 15 Jahre Zeitstrafe - Teaser

Live: 15 Jahre Zeitstrafe: Captain Planet + Matula + Deutsche Laichen

08.10. Berlin - Lido*

09.10. München - Hansa 39#

10.10. Wien - Arena

11.10. Wiesbaden - Schlachthof~

12.10. Köln - Gebäude 9 | ausverkauft~

13.10. Hamburg - Uebel & Gefährlich

* zusätzlich mit Tigeryouth

# zusätzlich mit Sandlotkids

~ zusätzlich mit Rauchen