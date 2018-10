VISIONS empfiehlt: Monster Magnet kommen im Winter auf Tour

Nach dem Jahreswechsel wird wieder dem Spacelord gehuldigt: Monster Magnet kommen erneut auf Tour durch die deutschsprachigen Länder.

Nachdem Monster Magnet schon im Frühsommer alte Hits und die Songs ihrer aktuellen, im März erschienenen Platte "Mindfucker" in Deutschland und der Schweiz auf die Bühne gebracht hatten, gibt es Mitte Januar das nächste Wiedersehen mit den unkaputtbaren Stoner-Psychrockern um Dave Wyndorf: Acht Konzerte wird die Band in Deutschland absolvieren, je eines in Österreich, der Schweiz und Luxemburg ist ebenfalls bestätigt. Karten bekommt ihr bei Eventim.

Mit "Mindfucker" hatten Monster Magnet nach den psychedelischeren Neuinterpretationen ihrer beiden Studioalben "Last Patrol" (2013) und "Mastermind" (2010) wieder stärker ihre (Stoner-)Rock-Seite betont.

Den Albumtrack "When The Hammer Comes Down" hatte die Band kürzlich mit einem Lyric-Video ausgestattet. Auch der Song "I'm God" war zuvor schon durch einen Visualizer veredelt worden.

Anlässlich der Albumveröffentlichung hatten wir in VISIONS 302 mit Wyndorf übers Älterwerden gesprochen - worüber der 61-Jährige offen und direkt Auskunft gab.

VISIONS empfiehlt:

Monster Magnet

16.01. Hamburg - Große Freiheit 36

17.01. Berlin - Huxley's Neue Welt

18.01. Osnabrück - Rosenhof

19.01. Zürich - Dynamo

21.01. Krefeld - Kulturfabrik

22.01. Leipzig - Conne Island

23.01. Hannover - Capitol

24.01. Esch Sur Alzette - Kulturfabrik Esch

31.01. Karlsruhe - Substage

03.02. Frankfurt/Main - Batschkapp

05.02. Dornbirn - Conrad Sohm