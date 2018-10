VISIONS empfiehlt: Flo Hayler kommt mit Ramones-Buch auf Lesetour

Foto: Erik Weiss

Seit 2005 betreibt VISIONS-Veteran Flo Hayler sein Ramones-Museum in Berlin, jetzt hat er mit "Ramones - Eine Lebensgeschichte" ein wunderbares Buch über seine Lieblingsband vorgelegt. VISIONS präsentiert die Lesetour durch fünf deutsche Städte und eine in der Schweiz.

"Ramones – eine Lebensgeschichte" bündelt zwei Geschichten in in einem Buch: Einerseits die bewegte Bandbiografie, andererseits die ihres Fans Flo Hayler, der 1990 sein erstes Ramones-Konzert erlebte und seitdem um die ganze Welt gereist ist für seine Lieblinge. Im Buch schildert der VISIONS-Autor seine Freundschaften mit Gleichgesinnten, Crewmitgliedern und auch der Band selbst. "Zu uns Fans waren die tatsächlich immer sehr nett und fürsorglich", sagt er im Interview mit Markus Hockenbrink. "Die haben sich um uns gekümmert, haben uns ernst genommen und sich mit uns unterhalten. Selbst Johnny, der im Ruf steht, ein schwieriger Typ mit teilweise merkwürdigen Ansichten zu sein, hat sich zu einer Art Vaterfigur entwickelt, die ein ehrliches Interesse an uns hatte."

In Flo Haylers Ramones-Museum sind über 1.000 Exponate ausgestellt, darunter Instrumente, Tourplakate und die charakteristischen Bluejeans einzelner Bandmitglieder - natürlich signiert. Mittlerweile geben vor Ort Bands wie The Gaslight Anthem oder Biffy Clyro Konzerte, und auch Pearl Jam-Sänger Eddie Vedder war bereits mit seiner Ukulele zu Gast.

Erschienen ist "Ramones – eine Lebensgeschichte" am 1. Oktober bei Heyne. Das vollständige Interview könnt ihr ab sofort in VISIONS 307 lesen - ab Dezember geht Flo dann auf Lesetour, um seine Gedanken und Anekdoten zu den New Yorker Punk-Ikonen noch lebhafter rüberzubringen. Tickets gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen oder bei den Venues selbst.

Cover: Flo Hayler - Ramones: Eine Lebensgeschichte

VISIONS empfiehlt:

Flo Hayler auf Lesetour

02.12. Bonn - Bla

06.12. Basel - Parterre

08.12. Hamburg - Nachtasyl

11.12. Bielefeld - Movie

12.12. Köln - Die Wohngemeinschaft

13.12. Essen - Zeche Carl