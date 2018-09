VISIONS Premiere: Bluesrocker The Weight zeigen Video zum Song "Rich Man's Pride"

Foto: Screenshot Youtube

Die Blues- und Classic-Rocker The Weight haben ein Video für ihren Song "Rich Man's Pride" veröffentlicht. Der Clip ist der Kick-Off für ihre "Heavy Rhythm & Roll Club Tour", die am Montag beginnt.

"Rich Man's Pride" stammt von The Weights nach der Band benanntem Debütalbum, das im vergangenen Jahr erschienen war. Zum stampfenden Bluesrock-Sound mit seinem lässigen Slide-Gitarrenriff werden die Österreicher im Clip Teil eines klassischen Tanztheaterstücks, das mit zunehmender Intensität des Songs ein dramatisches Ende findet.

Vor rund einem Jahr hatten The Weight ihr Debütalbum mit dem grandiosen Video zu "Trouble" angekündigt, in dem die Bandmitglieder am laufenden Band durch die ikonischsten Album-Artworks der Rockgeschichte wandeln.

Anschließend tourte das Quartett unentwegt. Nach einer Sommerpause geht es nun weiter: Ab Montag befinden sich The Weight noch bis zum Jahresende auf großer Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Tickets bekommt ihr bei Eventim.

Video: The Weight - "Rich Man's Pride"

VISIONS empfiehlt:

The Weight

01.10. Bochum - Matrix

02.10. Köln - Yard Club

04.10. Bremen - Meisenfrei

05.10. Hamburg - Indra

06.10. Eutin - Jan's Garage

12.10. Leipzig - Hellraiser

13.10. Reichenbach - Die Halle

19.10. Burgrieden - Riffelhof

20.10. Bayreuth - Kneipenfestival

22.11. Bad Friedrichshall - Lemmys Bar

23.11. München - Strom

24.11. Aalen - Frape Club

29.11. Innsbruck - Hard Rock Cafe

30.11. Ravensburg - Zehntscheuer

01.12. Regensburg - VAZ Pfarrheim Burglengenfeld

08.12. Zürich - Dynamo

13.12. Berlin - Sageclub

14.12. Erfurt - Museumskeller

15.12. Döbeln - KL17

28.12. Hard - Kammgarn