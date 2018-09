VISIONS Premiere: Doe streamen charmante Lofi-Indie-Single "Cathy"

Foto: Andrew Northrop

Die Indierocker Doe schicken ihrem neuen Album "Grow Into It" noch einen neuen Song voraus. "Cathy" handelt von einer vermisst geglaubten Person - und ist musikalisch von einem Britney-Spears-Song inspiriert, wie die Band uns verrät.

Die verschachtelten Melodien und Gitarrenlinien auf "Cathy" steuern alle auf den hymnischen Refrain zu, in dem Doe emotional die Zeile "Cathy come home" wiederholen. Wie schon auf den Vorabsingles "Heated" und "Labour Like I Do" wechselt das britische Trio ganz locker zwischen sehr zurückgelehnten und verspielten Lofi-Passagen à la Pavement und unvorhergesehenen, ordentlich krachenden Ausbrüchen.

Sängerin und Gitarristin Nicola Leel erzählt uns über den Song: "'Cathy' ist die Geschichte einer Person, die vermisst gemeldet wird und von ihren Liebsten gesucht wird, doch eigentlich suchen sie nach einer idealisierten Version von ihr, die sie sich selbst erschaffen haben und vielleicht ist es am Ende sogar besser für [Cathy], wo auch immer sie nun sein mag, weil sie unabhängig ist und ihr wahres Ich sein kann. Jake [Popyura, Schlagzeug] kam mit diesen wunderschönen Riffs an, die ein bisschen wie 'Everytime' von Britney Spears klangen und die Zeile 'Cathy come home' war so faszinierend. Und ich fand es interessant, Lyrics um diese Zeile herum zu schreiben. Außerdem macht es Spaß, wenn Dean [Smithers, zweiter Gitarrist] und ich durch das ganze Riffen unsere Freundschaft festigen."

"Cathy" gehört zusammen mit den bereits genannten Songs zum neuen Album "Grow Into It", das morgen via Big Scary Monsters erscheint. Mehr über Doe erfahrt ihr auch in der aktuellen VISIONS-Ausgabe, wo sie uns unter anderem über das Erwachsenwerden erzählen, das als zentrales Thema auf der Platte einen etwas anderen Dreh hat, als es bei den meisten Bands üblicherweise der Fall ist.

Nächste Woche spielt die Band außerdem drei Shows in Deutschland und eine in der Schweiz.

Stream: Doe - "Cathy"

Live: Doe

03.10. Saarbrücken - Tante Anna

04.10. Schaffhausen - Club Cardinal

06.10. Erlangen - Zewi

07.10. Hannover - Bei Chez Heinz