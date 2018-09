The Prodigy präsentieren mit "Light Up The Sky" zweiten Song aus neuem Album "No Tourists"

Foto: Matthias Hombauer & The Prodigy

The Prodigy haben mit "Light Up The Sky" den zweiten Vorabtrack aus ihrem neuen, siebten Studioalbum "No Tourists" veröffentlicht. Das ans Album-Artwork angelehnte Lyric-Video ist der Schlüssel in die visuelle Welt des Albums.

Nach dem wilden Video zur ersten Single "Need Some1" drehen die in pink getauchten Schemen und herabfallenden Dolche hinter den Lyrics zu "Light Up The Sky" das Energie-Level nochmal weiter hoch. Zerfahrene Acid-Rock-Gitarren treffen auf die 303-Synth-Beats, während Keith "Maxim Reality" Palmers Stimme an die Chipmunks erinnert. Die Zusammenarbeit mit dem langjährigen Kollegen Brother Culture ist alles andere als vorhersehbar.

"No Tourists", das insgesamt siebte The Prodigy-Album, erscheint am 2. November - nur wenige Wochen darauf kommt das Big-Beat-Rave-Trio für vier Konzerte nach Deutschland, die Schweiz und Luxemburg kriegen jeweils eins ab. Tickets sind bei Eventim erhältlich.

Lyric-Video: The Prodigy - "Light Up The Sky"

Live: The Prodigy

27.11. Berlin - Max-Schmeling-Halle

28.11. München - Zenith

03.12. Zürich - Hallenstadion

04.12. Frankfurt/Main - Festhalle

05.12. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

08.12. Esch/Alzette - Rockhal