VISIONS Premiere: The Tidal Sleep streamen ihre neue EP "Be Kind"

Foto: Marcus Haslauer

Die Post-Hardcore-Band The Tidal Sleep streamt ihre neue EP "Be Kind" vorab exklusiv bei VISIONS. Darauf enthalten sind vier bislang unveröffentlichte Songs, die zu ihren besten gehören.

"Apologies", "Endings", "Cures" und "Triggers" sind alle bei den Sessions für das aktuelle Studioalbum "Be Water" entstanden, das 2017 erschienen war. Vier Songs reichen, um zu zeigen, wie vielfältig diese Band sein kann: Allein der Gesang windet sich von brachialem Geschrei zu zurückhaltenden Melodien und verschiedensten Mischformen, teilweise etwa gesprochen. Mit "Cures" legen The Tidal Sleep ihren bisher wahrscheinlich härtesten Song vor, der so stürmisch und verzweifelt losprescht, dass Konsorten wie Deafheaven kurz blass vor Neid werden.

"Wir sind super glücklich was aus dieser EP geworden ist", sagt uns Bassist Thomas Brechter. "'Be Water' wäre zu überladen gewesen, wenn die Songs auch noch darauf gelandet wären. Unser Freund Dimi Conidas hat im Mix nochmal 'ne Schippe Power draufgelegt, und das Artwork von unserem Gitarristen Matthias ist meiner Meinung nach der absolute Wahnsinn! Die EP ist aber auch eine Art Abschluss eines Themas. Wir haben gesehen, was für uns funktioniert und was wir gerne noch probieren möchten. Wir sind schon dabei, neue Songs zu schreiben und sind selbst gespannt, wohin die Fahrt uns führt!"

"Be Kind" ist der 100. Release auf dem Liebhaberlabel This Charming Man und erscheint deshalb ganz feierlich in zwei edlen, mehrfarbigen Twelve-Inch-Vinyl-Auflagen, insgesamt limitiert auf 500 Exemplare. Releasetermin ist der morgige Freitag.

Nur eine Woche später kommen The Tidal Sleep auf Tour.

VISIONS empfiehlt:

Tidal Sleep

04.10. Bochum - Rotunde

05.10. Oberentfelden - Börömpömpöm

08.10. Würzburg - Café Cairo

09.10. Hamburg - Molotow

10.10. Berlin - Musik & Frieden

13.10. Linz (Secret Show)