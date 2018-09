VISIONS empfiehlt: Built To Spill kommen auf Jubiläums-Tour

Die legendäre und stilprägende Indierock-Band Built To Spill feiert 20 Jahre "Keep It Like A Secret". Kein Geheimnis wollen wir aus den Jubiläums-Konzerten im kommenden Mai machen: VISIONS präsentiert fünf heimelige Abende mit historischen Melodien für die Zukunft.

Doug Martsch ist Built To Spill, das kann man ruhig so sagen. Und eigentlich hat er keine Lust, sein Zuhause zu verlassen. Lieber schreibt er ganz wundervolle Indierock-Winteralben (was soviel heißt wie: Statt Kaminfeuer wärmt seine Musik Leib und Seele) und verbringt Zeit mit seiner Frau Karena Youtz, die ihm dafür die Artworks gestaltet und ein bisschen mitsingt und spielt. Wenn allerdings der Kalender September 2018 anzeigt, weiß Martsch, dass es bis zum 20. Jubiläum seiner Super-Platte "Keep It Like A Secret" nur noch ein halbes Jahr hin ist.

Also atmet er lange aus, schlenzt die Pantoffeln von den Füßen, kämmt den mittlerweile grauen Bart glatt und schaut mal eben für fünf intime Konzerte in Deutschland vorbei. Der Vorverkauf beginnt am 28. September um 11 Uhr bei Eventim. Wir raten beim Erwerb zur Eile, denn auch andere haben mitbekommen: An der Liebe ist nichts verkehrt.

VISIONS empfiehlt:

Built To Spill

07.05. Köln - Kulturkirche

09.05. Hamburg - Uebel & Gefährlich

15.05. Berlin - Columbia Theater

17.05. Dresden - Beatpol

20.05. München - Kammerspiele