Mantar streamen exklusiven Flexi-Disc-Release "Conquest Of Rats"

Die Doompunks Mantar haben den neuen Song "Conquest Of Rats" digital veröffentlicht. Der nicht auf ihrem gerade erst erschienenen Album enthaltene Track war bislang Leserinnen und Lesern des US-Magazins Decibel vorbehalten, die ihn auf einer Flexi-Disc hören konnten.

"Conquest Of Rats" würde auf dem Ende August erschienenen "The Modern Art Of Setting Ablaze" zu den weniger brutalen Titeln gehören, dafür groovt es in dem fiesen Sludge- und Punkrock-Mischmasch umso mehr. Immer wieder unterbrechen kurze Interludes das Gepolter, dann hustet Frontdämon Hanno Klänhardt sich den Rotz aus der Kehle. Bisher gab es den Song nur als exklusive Flexi-Disc-Beilage beim Decibel Magazine.

Die Hanno-Hälfte des Doompunk-Duos Mantar hatten wir für unsere Titelgeschichte in VISIONS 306 in ihrer Wahlheimat Florida besucht und in Abwesenheit von Schlagzeuger Erinç Sakarya über die Entstehung der neuen Platte und die unwahrscheinliche Geschichte der Band geredet. Auch das Cover-Artwork des Albums war ein wichtiges Thema: Es zeigt das Kunstwerk "Der Lichtbringer", ein vergoldetes Bronzerelief, das öffentlich in der Böttcherstraße in Mantars Heimatstadt Bremen zu sehen ist, jedoch einen nationalsozialistischen Hintergrund hat. Die Band erklärte in einem Statement die bewusste Entscheidung für das kontroverse Bild.

In rund zwei Monaten starten Mantar ihre gemeinsame Tour mit den US-amerikanischen Death-Black-Thrash-Post-Metal-Alleskönnern Skeletonwitch. Tickets für die Konzerte gibt es bei Eventim.

Bis dahin schwelgen Klänhardt und Sakarya im Glück, denn die neue Platte hatte es tatsächlich auf Platz 7 der deutschen Charts und sogar Platz 2 der deutschen Vinyl-Charts geschafft, was die Band im Netz ekstatisch kommentierte.

Stream: Mantar - "Conquest Of Rats"

VISIONS empfiehlt:

Mantar + Skeletonwitch + Evil Invaders + Deathrite

17.11. Hamburg - Markthalle

19.11. Hannover - Musikzentrum

20.11. Nürnberg - Hirsch

21.11. Essen - Turock

22.11. Zürich - Dynamo

23.11. Stuttgart - KJH Hallschlag

24.11. Salzburg - Rockhouse

26.11. München - Backstage

27.11. Wien - Arena

28.11. Graz - Explosiv

30.11. Leipzig - UT Connewitz

01.12. Berlin - SO36

08.12. Wiesbaden - Schlachthof