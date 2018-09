Metallica setzen "WorldWired Tour" mit Ghost in Europa fort

Metallica haben ihre aktuelle Welttournee auf das Jahr 2019 ausgedehnt. Im deutschsprachigen Raum haben sie hochkarätigen Support dabei.

Bei den fünf Stadion-Stopps und ihrer Show auf dem Maimarktgelände in Mannheim haben die Thrash-Metal-Veteranen die Kollegen von Ghost mit dabei. Das könnte erklären, warum die Schweden im Frühjahr nur für vier ausgewählte Termine nach Deutschland kommen. Im Sommer gibt es dann das dicke Metal-Paket - die Metalpunks Bokassa sind auch dabei.

Metallica sind seit Oktober 2016 auf ihrer "WorldWired Tour", um das im November 2016 erschienene Album "Hardwired... To Self-Destruct zu präsentieren. Im März 2017 und im April dieses Jahres hatte es sie schon in den deutschsprachigen Raum geführt.

Damals standen vornehmlich Arenen auf dem Plan, jetzt sind es Stadien. Sonst bleibt alles beim Alten: Der allgemeine Vorverkaufsstart beginnt erst am kommenden Freitag, den 28. September um 10 Uhr. Davor staffelt er sich in mehrere Phasen: Mitglieder des Metallica-Fanclubs "Fifth Member" bekommen schon am Dienstag um 10 Uhr exklusiven Zugang zum Pre-Sale, ab Mittwoch um 10 Uhr hat die Telekom 48 Stunden lang exklusiv Tickets (für die Show in der Schweiz gibt es sie dann bei Swisscom).

Wer die Band Backstage treffen und andere besondere Extras beim Konzertbesuch erleben möchte, kann auch verschiedene Experience-Pakete buchen. Es gibt außerdem ein auf 750 Exemplare limitiertes "Black Ticket" für 598 Euro, das euch Einlass zu jedem Konzert der Europa-Tour gewährt.

Zur Einstimmung könnt ihr euch durch die zahlreichen Live-Videos wühlen, die Metallica aktuell regelmäßig veröffentlichen. Damit wollen unter anderem auf den Release ihrer Reissue zum 1988er-Album "...And Justice For All" hinweisen. Sie erscheint am 2. November.

Ansonsten waren die Thrash-Metaller zuletzt mit Extremen in den News: Anfang September hatten sie noch das angeblich "schwerste" Konzert aller Zeiten gespielt, im November wird es mit einem Akustik-Benefizkonzert ganz leicht.

Facebook-Post: Metallica kündigen Europa-Termine an

Live: Metallica + Ghost + Bokassa

10.05. Zürich - Stadion Letzigrund

13.06. Köln - Rhein Energie Stadion

06.07. Berlin - Olympiastadion

16.08. Wien - Ernst-Happel-Stadion

23.08. München - Olympiastadion

25.08. Mannheim - Maimarktgelände