Danko Jones präsentieren neue Single "We're Crazy"

Danko Jones sind am Leben und brennen: "We're Crazy" ist die erste Single aus dem noch unbetitelten neuen Album, an dem die Band derzeit arbeitet.

Im Februar hatte das Trio um seinen Namensgeber erste Bilder aus dem Studio im kanadischen Vancouver geteilt. Am Mischpult für den Nachfolger von "Wild Cat" sitzt Garth "GGGarth" Richardson (Rage Against The Machine, Biffy Clyro). Der erste Vorbote für das im Frühjahr bei AFM erscheinende Album hört auf den Namen "We're Crazy" - ein Auf-die-Schnauze-Song für Außenseiter, den Danko Jones bereits während der vergangenen Festival-Saison immer mal wieder gespielt hatten. Zum weiteren Material sagt Jones: "Wir haben Songs, die so hart den Hintern verbläuen, dass ich es gar nicht abwarten kann, sie aufzunehmen."

Einen Ersteindruck von den neuen Popo-Klopfern kann man sich voraussichtlich im November und Dezember machen. Dann touren Danko Jones mit Prima Donna durch den deutschsprachigen Raum - wobei der Auftakt in Hamburg und der Abschluss in Hannover bereits ausverkauft sind. Karten für die verbleibenden acht Konzerte sind noch bei Eventim erhältlich.

Video-Stream: Danko Jones - "We're Crazy"

VISIONS empfiehlt:

Danko Jones + Prima Donna

22.11. Hamburg - Markthalle | ausverkauft

23.11. Erfurt - Stadtgarten

24.11. Wien - Flex

26.11. Stuttgart - LKA Longhorn

27.11. Salzburg - Rockhouse

08.12. Lindau - Club Vaudeville

09.12. Münster - Skaters Palace

12.12. Wiesbaden - Schlachthof

13.12. Saarbrücken - Garage

14.12. Hannover - Faust | ausverkauft