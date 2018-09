City And Colour kündigen Livealbum "Guide Me Back Home" an, streamen drei Songs

Endlich wieder Neues von Dallas Green alias City And Colour: Mit "Guide Me Back Home" wird der Alexisonfire-Sänger in Kürze ein neues Solo-Livealbum seines Singer/Songwriter-Ichs veröffentlichen. Drei Songs davon können Fans bereits streamen.

Die Tracks "Casey's Song", "As Much As I Ever Could" und "Sensible Heart" stehen bereits als "Collection 1" des neuen Livealbums online; unten könnt ihr sie streamen. Wie das gesamte "Guide Me Back Home"-Album waren sie im vergangenen Jahr aufgenommen worden, als Green mit seiner "An Evening with City And Colour - Solo"-Tour durch seine Heimat Kanada reiste. Damals spielte er ruhige, reduzierte Versionen seiner Songs in einer intimen Theater-Umgebung. "Für mich ist es mehr als nur eine Live-Aufnahme", sagt Dallas Green selbst über die Liveplatte. "Es ist mein Liebesbrief an Kanada."

"Guide Me Back To Home" erscheint zunächst am 5. Oktober digital, ab dem 23. November ist das Album dann auch physisch erhältlich - neben einer Doppel-CD-Ausgabe wird es dann auch Dreifach-LP-Sets geben, die zusätzlich Fotos von Vanessa Heins und Liner Notes von Green selbst zur Tour umfassen. Über Green selbst können Fans eine exklusive, auf 1.800 Stück limitierte Farbvariante beziehen, das Label Dine Alone bietet zwei weitere Vinyl-Farben an. Die verschiedenen Versionen des Albums können Fans bereits vorbestellen. Ein US-Dollar jedes verkauften Albums geht dabei an die Organisation Musicounts, die sich in Kanada für die musikalische Bildung von benachteiligten Kindern einsetzt.

Das neue Livealbum ist auch die erste Veröffentlichung des Labels Still Records, das Green als Sub-Label von Dine Alone ins Leben gerufen hat. "Ich sehe Still Records als eine Möglichkeit, die Aufmerksamkeit auf Projekte zu lenken, die mir wichtig sind", so Green. "Dine Alone wurde gegründet, um mein erstes Album herauszubringen, und es war sehr erfolgreich und ist seitdem zu etwas ganz Besonderem geworden. Still Records ist eine Erweiterung dieser Ideale und ein Ort, an dem ich verschiedene Dinge kuratieren kann, die es meiner Meinung nach verdienen, gehört und genossen zu werden."

Stream: City And Colour - "Collection 1"

Cover & Tracklist: City And Colour - "Guide Me Back Home"

01. "Forgive Me / Two Coins (Live In Wolfville, NS - May 5, 2017)"

02. "Friends (Live In Surrey, BC - April 7, 2017)"

03. "What Makes A Man? (Live In Sainte-Thérèse, QC - April 27, 2017)"

04. "If I Should Go Before You (Live In Truro, NS - May 4, 2017)"

05. "We Found Each Other In The Dark (Live In Charlottetown, PEI - April 30)"

06. "Silver And Gold (Live In Fredericton, NB - May 8, 2017)"

07. "Hello, I'm In Delaware (Live In Saint John, NB - May 2, 2017)"

08. "O' Sister (Live In Vernon, BC - April 13, 2017)"

09. "Runaway (Live In Truro, NS - May 4, 2017)"

10. "Twilight (Live In Glace Bay, NS - May 11, 2017)"

11. "Casey's Song (Live In Banff, AB - April 18, 2017)"

12. "Lover Come Back (Live In Cornerbrook, NL - May 15, 2017)"

13. "As Much As I Ever Could (Live In Halifax, NS - May 10, 2017)"

14. "Paradise (Live In Fredericton, NB - May 8, 2017)"

15. "Against The Grain (Live In Vernon, BC - April 13, 2017)"

16. "Comin' Home (Live In Pictou, NS - May 6, 2017)"

17. "Sensible Heart (Live In St. John's, NL - May 14, 2017)"

18. "Waiting… (Live In Pictou, NS - May 6, 2017)"

19. "The Girl (Live In Halifax, NS - May 10, 2017)"

20. "Sleeping Sickness (Live In Halifax, NS - May 9, 2017)"