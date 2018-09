VISIONS Premiere: Alternative-Songwriterin Emilie Zoé präsentiert neuen Song "6 O'clock"

Foto: Anais Blanchard

Leise dramatisch, kraftvoll, düster: Die Schweizer Singer/Songwriterin Emilie Zoé stellt bei uns ihre neue Single "6 O'clock" vor. Die ist der erste Vorgeschmack auf ihr bald folgendes zweites Album "The Very Start" - und erinnert angenehm an Größen des Genres.

Emilie Zoé hat bereits in der jüngeren Vergangenheit auf sich aufmerksam gemacht: Schon ihre erste EP "Empty" (2013) und das Debütalbum "Dead End Tape" (2016) waren voller dunkler, brüchiger, fragiler und intimer Singer/Songwriter-Miniaturen, die manchmal mit geringsten Mitteln im Kleinen große Gefühle erzeugten - und deshalb im Theater, in TV-Shows und bei Film-Soundtracks Anklang fanden.

Diesen Weg geht Zoé nun für ihr neues Album "The Very Start" weiter: Die Leadsingle "6 O'clock" setzt nur auf leise E-Gitarrenanschläge und spärliches Schlagzeug von Drummer Nicolas Pittet, während Zoé den Hörer mit ihrer warm-aufgerauten Stimme in ein stilles Liebesdrama entführt: "It's six o'clock and the sound I still hear/ Is making the present talk" heißt es zu Beginn, während der Song sich von der Strophe zum Refrain steigert und wieder zurückbewegt, bis sich am Ende eine Düsternis auf den auslaufenden Track legt: "It's six o'clock and it's the end I think/ Of when was the very start/ And soon I'll dissolve into everything/ But cosmos don't tear us apart." Dabei erinnert Zoé flüchtig an PJ Harvey - wenn auch weniger stimmlich als vom Gesamteindruck - und ähnliche Patinnen des düsteren, angefolkten Singer/Songwritertums im alternativen Rock.

"'6 o'clock' aufzunehmen war wie die Arbeit in einem kleinen Labor", sagt Emilie Zoé, die sich das Spielen, Aufnehmen und Produzieren selbst beibrachte. "Wir suchten nach der richtigen Richtung für das Album und dieser Song hat uns den Weg gewiesen. Je mehr die Kickdrum sabberte, und je billigere Gitarren ich ausprobierte, desto glücklicher wirkte [Filmer und Musiker] Christian [Garcia-Gaucher], der uns über Kopfhörer zuhörte."

"The Very Start" erscheint am 9. November via Hummus Records. Fans können das Album bereits bei der Musikerin vorbestellen.

Emilie Zoé ist auch ab Oktober auf Tour, vorerst kann man sie allerdings nur in der Schweiz live erleben.

Video: Emilie Zoé - "6 O'clock"

Cover & Tracklist: Emilie Zoé - "The Very Start"

01. "6 O'clock"

02. "A Fish In A Net"

03. "Tiger Song"

04. "Blackberries"

05. "Loner"

06. "Nothing Stands"

07. "Dead Birds Fly"

08. "The Barren Land"

09. "Would You Still Be Here"

10. "Sailor"

Live: Emilie Zoé

22.09. Luzern - Non-Openair

24.10. Lausanne - Le Bourg

25.10. Zürich - Dynamo

26.10. Yverdon - L'Amalgame

27.10. Neuchâtel - Queen Kong Club

02.11. Düdingen - Bad Bonn

24.11. Frauenfeld - Kaff

01.12. Saignelégier - Brasserie BFM

15.12. Zürich - Marsbar

20.12. Winterthur - Kraftfeld