J Mascis veröffentlicht neuen Solo-Song "Everything She Said"

Indierock-Ikone J Mascis kündigte kürzlich für Anfang November sein neues Soloalbum "Elastic Days" an - und lässt mit "Everything She Said" davon nun den bereits zweiten Song vorab hören.

Vor einem Monat hatte J Mascis den Song "See You At The Movies" vorgestellt. Der stammt von seinem dritten Soloalbum "Elastic Days", das am 9. November über Sub Pop erscheinen wird.

Mit dem Lyric-Video zu "Everything She Said" gibt es nun ein weiteres Stück von dem Album vorab zu hören. Wie man es von seinen Soloausflügen gewohnt ist, wird der Song vor allem von akustischen Gitarren dominiert - und Mascis unverwechselbarer Stimme. Ab Minute 1:51 schaut dann auch noch etwas vom charakteristischen E-Gitarren-Gegniedel vorbei. Ein herrlich melancholisches Stück, in dem Mascis singt: "Eyes get wide, I take off instead/ And I piled it up/ Threw on everything she said/ And I ran around, clutching it instead".

Video: J Mascis - "Everything She Said"